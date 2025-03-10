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«Он на эмоциях что-то сказал». Гендиректор «Факела» Асхабадзе — о словах Семака

Генеральный директор воронежского «Факела» Роман Асхабадзе высказался о словах главного тренера «Зенита» Сергея Семака по поводу удаления полузащитника санкт-петербургского клуба Вендела в матче 20-го тура РПЛ (0:2).

Источник: Чемпионат.com

"Тренер на эмоциях что-то сказал. Может, ему неправильно что-то рассказали. Он на эмоциях рассказал эту историю. Это нормально. Также наш капитан, который защищает честь своей команды, на эмоциях тоже мог что-то сказать. Но это всё в рамках приличия. Когда другие пытаются раздуть из этого скандал вселенского масштаба и тем более обвинять одного человека, Сергея Божина, посредством некоторых СМИ, нарисовав какие-то стрелочки на этом эпизоде… По мне, это раздувательство, которое не приведёт ни к чему хорошему.

Тренеры как очень здравомыслящие люди, которые играли в футбол, сегодня созвонились, обсудили всю эту историю. Это хороший шаг к тому, чтобы закончить заниматься грязью, которая перельётся и на игроков, и на клубы. Тренеры — молодцы. Созвонились, порешали. У нас нет претензий к Сергею Богдановичу, и у него, как я понял, нет претензий к нашим игрокам. На этом поставим точку. Всё остальное дальше будет рассматривать КДК«, — сказал Асхабадзе в выпуске YouTube-канала “Это футбол, брат”.

Факел
0:2
Первый тайм: 0:1
Зенит
Футбол, Премьер-лига, Тур 20
8.03.2025, 14:30 (МСК UTC+3)
Факел, 8973 зрителя
Главные тренеры
Дмитрий Пятибратов
Сергей Семак
Голы
Зенит
Лусиано Гонду
(Густаво Мантуан)
19′
Матео Кассьерра
(Лусиано Гонду)
57′
Составы команд
Факел
31
Александр Беленов
4
Макс Дзиов
32′
47
Сергей Божин
72
Райан Сенхаджи
44′
23
Вячеслав Якимов
37′
64
Андрей Ивлев
6
Дилан Мертенс
59′
13
Игорь Калинин
10
Ильнур Альшин
59′
9
Алексей Каштанов
11
Никита Моцпан
8′
46′
7
Мохамед Браими
77
Александр Ломовицкий
70′
21
Михаил Щетинин
15
Владимир Ильин
70′
71
Антон Ковалев
Зенит
1
Евгений Латышонок
3
Дуглас Сантос
25
Страхиня Эракович
27
Нино
8
Маркус Вендел
74′
14
Саша Зделар
17
Андрей Мостовой
90′
77
Ильзат Ахметов
67
Максим Глушенков
46′
30
Матео Кассьерра
11
Луис Энрике
86′
4
Юрий Горшков
32
Лусиано Гонду
70′
70
Огнен Мимович
78′
31
Густаво Мантуан
70′
7
Александр Соболев
Статистика
3
Желтые карточки
1
1
Красные карточки
1
0
Голевые моменты
0
4
Удары (всего)
18
3
Удары в створ
7
0
Штанги, перекладины
0
5
Угловые
5
21
Фолы
9
1
Офсайды
2
Судейская бригада
Главный судья
Виталий Мешков
(Россия, Дмитров)
Боковой судья
Арам Петросян
(Россия, Бронницы)
Боковой судья
Константин Шаламберидзе
(Россия, Москва)
ВАР
Павел Кукуян
(Россия, Сочи)
Ассистент ВАР
Роман Сафьян
(Россия, Москва)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти