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«Зенит» показал, что сказал Вендел после удаления за неприличный жест

Вендел пожаловался тренерам «Зенита» на расизм сразу же после удаления. Это показано на видео, выложенное официальным YouTube-каналом петербургского клуба.

Источник: Соцсети

«Они показывали мне обезьяньи жесты. Они делали жесты обезьяны и показывали на меня. Это нормально?» — спросил Вендел после удаления.

На 75-й минуте игрок «Зенита» Вендел показал неприличный жест в адрес фанатов «Факела», за что получил прямую красную карточку. Позднее тренер «Зенита» Сергей Семак заявил, что поведение футболиста связано с расистскими оскорблениями от болельщиков. Также специалист указал, что один из игроков «Факела» «изображал обезьяну».

Встреча, которая состоялась на стадионе «Факел» в Воронеже, завершилась с результатом 2:0. Счет в матче открыл Лусиано Гонду с передачи Густаво Мантуана на 19-й минуте игры, а Маттео Кассьерра на 57-й минуте установил окончательный счет.

Факел
0:2
Первый тайм: 0:1
Зенит
Футбол, Премьер-лига, Тур 20
8.03.2025, 14:30 (МСК UTC+3)
Факел, 8973 зрителя
Главные тренеры
Дмитрий Пятибратов
Сергей Семак
Голы
Зенит
Лусиано Гонду
(Густаво Мантуан)
19′
Матео Кассьерра
(Лусиано Гонду)
57′
Составы команд
Факел
31
Александр Беленов
4
Макс Дзиов
32′
47
Сергей Божин
72
Райан Сенхаджи
44′
23
Вячеслав Якимов
37′
64
Андрей Ивлев
6
Дилан Мертенс
59′
13
Игорь Калинин
10
Ильнур Альшин
59′
9
Алексей Каштанов
11
Никита Моцпан
8′
46′
7
Мохамед Браими
77
Александр Ломовицкий
70′
21
Михаил Щетинин
15
Владимир Ильин
70′
71
Антон Ковалев
Зенит
1
Евгений Латышонок
3
Дуглас Сантос
25
Страхиня Эракович
27
Нино
8
Маркус Вендел
74′
14
Саша Зделар
17
Андрей Мостовой
90′
77
Ильзат Ахметов
67
Максим Глушенков
46′
30
Матео Кассьерра
11
Луис Энрике
86′
4
Юрий Горшков
32
Лусиано Гонду
70′
70
Огнен Мимович
78′
31
Густаво Мантуан
70′
7
Александр Соболев
Статистика
3
Желтые карточки
1
1
Красные карточки
1
0
Голевые моменты
0
4
Удары (всего)
18
3
Удары в створ
7
0
Штанги, перекладины
0
5
Угловые
5
21
Фолы
9
1
Офсайды
2
Судейская бригада
Главный судья
Виталий Мешков
(Россия, Дмитров)
Боковой судья
Арам Петросян
(Россия, Бронницы)
Боковой судья
Константин Шаламберидзе
(Россия, Москва)
ВАР
Павел Кукуян
(Россия, Сочи)
Ассистент ВАР
Роман Сафьян
(Россия, Москва)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти