«И что теперь, всю трибуну посадить?» Бубнов высказался о ситуации с удалением Вендела

«Если бы я был на VAR, то я бы ничего не сделал. Я бы просто не обратил внимания. Судья не видел, никто не видел. Даже Трушечкин [комментатор матча], который об этом первым объявил, не видел. Судейский комитет Вендела не осудил бы. И не было бы такого шума. А теперь что делать? Это же дискриминация. Это расизм. У нас в России есть закон, который предусматривает за это срок. И что теперь, всю трибуну посадить?» — сказал Бубнов в эфире на YouTube-канале «Коммент. Шоу».