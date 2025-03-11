«Зенит» остается единственным российским клубом в рейтинге топ-500 команд

В обновленной версии рейтинга за период с 1 марта 2024 года по 28 февраля 2025-го «Зенит» с 60 очками делит 426-ю строчку с «Ла Экидадом» (Колумбия), «Ньюэллс Олд Бойз» (Аргентина), «Сивасспором» (Турция), «Реймсом» (Франция), «Арокой» (Португалия), «Вестерло» (Бельгия), «Эспаньолом» (Испания), «Яблонцем» (Чехия), «Ла Фиоритой» (Сан-Марино) и «Шелбурном» (Ирландия).