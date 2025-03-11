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В ЦСКА оценили вероятность перехода Кисляка в «Спартак»

В ЦСКА опровергли возможность перехода полузащитника Кисляка в «Спартак».

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Футболист ЦСКА Матвей Кисляк не перейдет в московский «Спартак», сообщил директор по коммуникациям армейцев Кирилл Брейдо в своем Telegram-канале.

Ранее издание «РБ Спорт» сообщило, что «красно-белые» обращались к стороне Кисляка по вопросу того, готов ли 19-летний полузащитник покинуть ЦСКА. Также сообщалось об интересе со стороны европейских клубов.

«Кисляк много кому может нравиться. И с учетом его игры, было бы странно, будь иначе. Но у Матвея пятилетний контракт и высшая оценка игры от тренерского штаба. Тут даже не о чем говорить», — написал Брейдо.

Кисляк является воспитанником ЦСКА, в текущем сезоне он провел за команду 19 матчей и забил один мяч.