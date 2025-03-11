Хиддинк поздравил Дзюбу с рекордом

Дзюбе 36 лет, с петербургским «Зенитом» он по четыре раза выиграл чемпионат и Суперкубок России, дважды Кубок страны. Еще один раз он завоевал Кубок России в составе «Ростова». Дзюба со 164 мячами является лучшим бомбардиром в истории чемпионата России, в сезонах-2019/20 и 2020/21 он становился лучшим бомбардиром РПЛ.