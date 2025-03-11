Хиддинк поздравил Дзюбу с рекордом

МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Зарина Халимхонова. Бывший главный тренер сборной России Гус Хиддинк в разговоре с РИА Новости поздравил нападающего тольяттинского «Акрона» Артема Дзюбу с рекордом по голам в истории российского футбола.
В воскресенье Дзюба поразил ворота самарских «Крыльев Советов» в матче 20-го тура чемпионата России и достиг отметки в 234 гола в профессиональной карьере. Он стал лучшим бомбардиром в истории российского футбола, обойдя по этому показателю Александра Кержакова (233 мяча).
«Рекорд Дзюбы — грандиозное событие. Это заслуженно. Желаю всем мира», — сказал Хиддинк.
Дзюбе 36 лет, с петербургским «Зенитом» он по четыре раза выиграл чемпионат и Суперкубок России, дважды Кубок страны. Еще один раз он завоевал Кубок России в составе «Ростова». Дзюба со 164 мячами является лучшим бомбардиром в истории чемпионата России, в сезонах-2019/20 и 2020/21 он становился лучшим бомбардиром РПЛ.