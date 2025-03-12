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Семин назвал футболиста, способного побить рекорд Дзюбы: «Ближе всех из игроков нового поколения»

Бывший главный тренер сборной России Юрий Семин прокомментировал историческое достижение нападающего тольяттинского «Акрона» Артема Дзюбы.

Источник: ФК "Акрон"

На прошлой неделе Дзюба поразил ворота «Крыльев Советов» (2:0) и стал лучшим бомбардиром в истории российского футбола с 234 забитыми голами.

«Задатки сильного нападающего в Дзюбе были видны, еще когда он занимался в детско-юношеской школе. Было видно, что растет бомбардир, а его лучшее качество — игра внутри штрафной. Он габаритный игрок, на него нужно по-своему ориентировать игру команды. Даже в игре с “Крыльями” мяч же отскочил к нему, а не к кому-то другому. У него есть чутье, он бомбардир от рождения. Это дорогого стоит, такие игроки выигрывают матчи.

Есть ли в России футболист, способный побить рекорд Дзюбы? Я думаю, что есть. Костя Тюкавин обладает хорошими бомбардирскими навыками. На сегодняшний день из игроков нового поколения он ближе всех к этому рекорду», — сказал Семин в беседе с корреспондентом Sport24 Петром Шатровым.

В нынешнем сезоне 22-летний Константин Тюкавин провел за московское «Динамо» 22 матча и забил 8 голов. Сейчас форвард восстанавливается после разрыва крестообразных связок колена.