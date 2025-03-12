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«Зенит» предоставил доказательства по делу об оскорблении Вендела

Петербургский «Зенит» предоставил Контрольно-дисциплинарному комитету Российского футбольного союза (КДК РФС) доказательства по делу об оскорблении игрока команды Вендела в матче 20-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с воронежским «Факелом». Об этом в комментарии «Спорт-Экспрессу» рассказал глава ведомства Артур Григорьянц.

Источник: Соцсети

«Все документы, которые “Зенит” хотел представить, он представил КДК. Все доказательства, которые стороны считают необходимым предоставить, предоставляются КДК, а КДК оценивает эти доказательства. На сегодняшний день “Зенит” предоставил ряд доказательств, о которых они говорили», — отметил он.

На 75-й минуте Вендел показал неприличный жест в адрес фанатов «Факела», за что получил прямую красную карточку. Сам футболист рассказал о провокациях и расистских кричалках с трибун. Позже стало известно, что сине-бело-голубые обратились в Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) с просьбой отменить дисквалификацию игрока. Инстанция рассмотрит этот запрос.

16 марта «Зенит» в гостях сыграет с московским «Спартаком» в 21-м туре РПЛ. Если красная карточка Вендела не будет отменена, он пропустит игру.

Факел
0:2
Первый тайм: 0:1
Зенит
Футбол, Премьер-лига, Тур 20
8.03.2025, 14:30 (МСК UTC+3)
Факел, 8973 зрителя
Главные тренеры
Дмитрий Пятибратов
Сергей Семак
Голы
Зенит
Лусиано Гонду
(Густаво Мантуан)
19′
Матео Кассьерра
(Лусиано Гонду)
57′
Составы команд
Факел
31
Александр Беленов
4
Макс Дзиов
32′
47
Сергей Божин
72
Райан Сенхаджи
44′
23
Вячеслав Якимов
37′
64
Андрей Ивлев
6
Дилан Мертенс
59′
13
Игорь Калинин
10
Ильнур Альшин
59′
9
Алексей Каштанов
11
Никита Моцпан
8′
46′
7
Мохамед Браими
77
Александр Ломовицкий
70′
21
Михаил Щетинин
15
Владимир Ильин
70′
71
Антон Ковалев
Зенит
1
Евгений Латышонок
3
Дуглас Сантос
25
Страхиня Эракович
27
Нино
8
Маркус Вендел
74′
14
Саша Зделар
17
Андрей Мостовой
90′
77
Ильзат Ахметов
67
Максим Глушенков
46′
30
Матео Кассьерра
11
Луис Энрике
86′
4
Юрий Горшков
32
Лусиано Гонду
70′
70
Огнен Мимович
78′
31
Густаво Мантуан
70′
7
Александр Соболев
Статистика
3
Желтые карточки
1
1
Красные карточки
1
0
Голевые моменты
0
4
Удары (всего)
18
3
Удары в створ
7
0
Штанги, перекладины
0
5
Угловые
5
21
Фолы
9
1
Офсайды
2
Судейская бригада
Главный судья
Виталий Мешков
(Россия, Дмитров)
Боковой судья
Арам Петросян
(Россия, Бронницы)
Боковой судья
Константин Шаламберидзе
(Россия, Москва)
ВАР
Павел Кукуян
(Россия, Сочи)
Ассистент ВАР
Роман Сафьян
(Россия, Москва)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти