Вместо фака Вендел должен был показать вот так. Есть особый жест для ответа на расизм

РФС в связи со скандалом в Воронеже напомнил, что о расизме во время матчей сигнализировать нужно — но совсем не так, как это сделал Вендел. Вот модель поведения для бразильца и остальных.
Нужно скрестить руки на запястьях. Это сигнал судье: чтобы включить протокол из трех уровней
ФИФА в мае 2024-го ввела специальный жест для судей и футболистов: при проявлении расизма нужно скрестить руки на запястьях в виде буквы X. Это сигнал для болельщиков и участников матча.
Если арбитр видит скрещенные руки, сразу активирует протокол из трех действий.
1 — пауза в игре до тех пор, пока не прекратится расовая дискриминация. 2 — остановка матча с уходом команд в раздевалку. 3 — отмена игры.
Если судья сам замечает расистские оскорбления, он тоже может использовать этот жест, чтобы сообщить о старте процедуры.
Раньше некоторые арбитры колебались, если замечали расистские оскорбления — и не всегда переходили к этим шагам. Теперь есть специальные правила, чтобы арбитр реагировал незамедлительно.
Бывший судья ФИФА Игорь Eгopoв разобрал удаление Вендела для «СДЗД» и действия Виталия Мешкова: «Если он понял, почему Вендел показал палец, в чем дело, нужно было останавливать игру. В матче “Милана” и “Удинезе” болельщики оскорбляли вратаря [Майка] Меньяна, судья увел команды на 5−10 минут, чтобы стадион успокоился.».
Что был за момент с Меньяном? А как это работает в Ла Лиге — где постоянно обсуждают расизм?
Меньян еще в январе 2024-го отказывался продолжать игру с «Удинезе» из-за расистских оскорблений с трибун — специальный жест ввели только через полгода. На 33-й минуте, когда «Милан» собирался разыгрывать от ворот, вратарь вдруг показал, что не будет продолжать игру. Он пошел к скамейкам, на ходу говорил что-то партнерам и соперникам.
Его скорее поддерживали, чем пытались удерживать на поле. А судья больше успокаивал, чем отговаривал. За вратарем сразу пришли основные игроки с поля. Пауза продолжалась около пяти минут, в раздевалке Меньян провел около двух. Его уговорили вернуться, после миланцы пропустили два необязательных мяча после ошибок.
Жест со скрещенными руками внедрили и в Ла Лиге — там тема расизма возникает постоянно, многие сюжеты связаны с Винисиусом. Правда, общей практикой это пока не стало ни для судей, ни для игроков. Часто первыми замечают проявления другие.
Например, в конце февраля 2025-го Винисиуса оскорбляли на почве расизма болельщики «Сосьедада» (1:0). Один из фанатов в клубном шарфе показывал обезьяньи жесты в сторону бразильца — только Винисиус находился перед ним.
Но протокол против расизма не активировали, судья Санчес Мартинес не видел произошедшего, он в тот момент говорил с тренерами об оскорблениях Рауля Асенсио — защитнику «Реала» кричали «Асенсио, сдохни». Сам Винисиус тоже не заметил поведения болельщика, потому что стоял спиной.
Вероятно, дело в привычке и практике. В любом случае толку от правильного жеста вместо среднего пальца трибунам было бы больше, а наказание Вендела бы даже не рассматривали.
Автор: Илья Панаев