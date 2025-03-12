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Вместо фака Вендел должен был показать вот так. Есть особый жест для ответа на расизм

Правило ФИФА.

Источник: ФК "Зенит"

РФС в связи со скандалом в Воронеже напомнил, что о расизме во время матчей сигнализировать нужно — но совсем не так, как это сделал Вендел. Вот модель поведения для бразильца и остальных.

Нужно скрестить руки на запястьях. Это сигнал судье: чтобы включить протокол из трех уровней

ФИФА в мае 2024-го ввела специальный жест для судей и футболистов: при проявлении расизма нужно скрестить руки на запястьях в виде буквы X. Это сигнал для болельщиков и участников матча.

Источник: FIFA

Если арбитр видит скрещенные руки, сразу активирует протокол из трех действий.

1 — пауза в игре до тех пор, пока не прекратится расовая дискриминация. 2 — остановка матча с уходом команд в раздевалку. 3 — отмена игры.

Если судья сам замечает расистские оскорбления, он тоже может использовать этот жест, чтобы сообщить о старте процедуры.

Раньше некоторые арбитры колебались, если замечали расистские оскорбления — и не всегда переходили к этим шагам. Теперь есть специальные правила, чтобы арбитр реагировал незамедлительно.

Бывший судья ФИФА Игорь Eгopoв разобрал удаление Вендела для «СДЗД» и действия Виталия Мешкова: «Если он понял, почему Вендел показал палец, в чем дело, нужно было останавливать игру. В матче “Милана” и “Удинезе” болельщики оскорбляли вратаря [Майка] Меньяна, судья увел команды на 5−10 минут, чтобы стадион успокоился.».

Что был за момент с Меньяном? А как это работает в Ла Лиге — где постоянно обсуждают расизм?

Меньян еще в январе 2024-го отказывался продолжать игру с «Удинезе» из-за расистских оскорблений с трибун — специальный жест ввели только через полгода. На 33-й минуте, когда «Милан» собирался разыгрывать от ворот, вратарь вдруг показал, что не будет продолжать игру. Он пошел к скамейкам, на ходу говорил что-то партнерам и соперникам.

Источник: Emmanuele Ciancaglini/Ciancaphoto Studio/Getty Images

Его скорее поддерживали, чем пытались удерживать на поле. А судья больше успокаивал, чем отговаривал. За вратарем сразу пришли основные игроки с поля. Пауза продолжалась около пяти минут, в раздевалке Меньян провел около двух. Его уговорили вернуться, после миланцы пропустили два необязательных мяча после ошибок.

Жест со скрещенными руками внедрили и в Ла Лиге — там тема расизма возникает постоянно, многие сюжеты связаны с Винисиусом. Правда, общей практикой это пока не стало ни для судей, ни для игроков. Часто первыми замечают проявления другие.

Например, в конце февраля 2025-го Винисиуса оскорбляли на почве расизма болельщики «Сосьедада» (1:0). Один из фанатов в клубном шарфе показывал обезьяньи жесты в сторону бразильца — только Винисиус находился перед ним.

Но протокол против расизма не активировали, судья Санчес Мартинес не видел произошедшего, он в тот момент говорил с тренерами об оскорблениях Рауля Асенсио — защитнику «Реала» кричали «Асенсио, сдохни». Сам Винисиус тоже не заметил поведения болельщика, потому что стоял спиной.

Вероятно, дело в привычке и практике. В любом случае толку от правильного жеста вместо среднего пальца трибунам было бы больше, а наказание Вендела бы даже не рассматривали.

Автор: Илья Панаев

Факел
0:2
Первый тайм: 0:1
Зенит
Футбол, Премьер-лига, Тур 20
8.03.2025, 14:30 (МСК UTC+3)
Факел, 8973 зрителя
Главные тренеры
Дмитрий Пятибратов
Сергей Семак
Голы
Зенит
Лусиано Гонду
(Густаво Мантуан)
19′
Матео Кассьерра
(Лусиано Гонду)
57′
Составы команд
Факел
31
Александр Беленов
4
Макс Дзиов
32′
47
Сергей Божин
72
Райан Сенхаджи
44′
23
Вячеслав Якимов
37′
64
Андрей Ивлев
6
Дилан Мертенс
59′
13
Игорь Калинин
10
Ильнур Альшин
59′
9
Алексей Каштанов
11
Никита Моцпан
8′
46′
7
Мохамед Браими
77
Александр Ломовицкий
70′
21
Михаил Щетинин
15
Владимир Ильин
70′
71
Антон Ковалев
Зенит
1
Евгений Латышонок
3
Дуглас Сантос
25
Страхиня Эракович
27
Нино
8
Маркус Вендел
74′
14
Саша Зделар
17
Андрей Мостовой
90′
77
Ильзат Ахметов
67
Максим Глушенков
46′
30
Матео Кассьерра
11
Луис Энрике
86′
4
Юрий Горшков
32
Лусиано Гонду
70′
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Огнен Мимович
78′
31
Густаво Мантуан
70′
7
Александр Соболев
Статистика
3
Желтые карточки
1
1
Красные карточки
1
0
Голевые моменты
0
4
Удары (всего)
18
3
Удары в створ
7
0
Штанги, перекладины
0
5
Угловые
5
21
Фолы
9
1
Офсайды
2
Судейская бригада
Главный судья
Виталий Мешков
(Россия, Дмитров)
Боковой судья
Арам Петросян
(Россия, Бронницы)
Боковой судья
Константин Шаламберидзе
(Россия, Москва)
ВАР
Павел Кукуян
(Россия, Сочи)
Ассистент ВАР
Роман Сафьян
(Россия, Москва)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти