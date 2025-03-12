Вместо фака Вендел должен был показать вот так. Есть особый жест для ответа на расизм

Меньян еще в январе 2024-го отказывался продолжать игру с «Удинезе» из-за расистских оскорблений с трибун — специальный жест ввели только через полгода. На 33-й минуте, когда «Милан» собирался разыгрывать от ворот, вратарь вдруг показал, что не будет продолжать игру. Он пошел к скамейкам, на ходу говорил что-то партнерам и соперникам.