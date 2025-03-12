В «Динамо» ориентируются на восстановление футболиста Тюкавина через шесть месяцев

«Логистика из Ростова была не близкой, но хорошо доехали, колено было мобилизировано, проводились противоотечные процедуры, обезболивание, — сказал Родионов. — Приехали утром на следующий день в Москву, сразу сделали МРТ, стало понятно, что диагноз окончательный. Связались тогда с профессором из Германии, он посмотрел на снимки, сказал прилетать. Мы прилетели, прооперировались, все эти дни находились в клинике».