В «Динамо» ориентируются на восстановление футболиста Тюкавина через шесть месяцев

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Московский футбольный клуб «Динамо» ориентируется на то, что нападающий Константин Тюкавин восстановится от травмы крестообразной связки через шесть месяцев. Об этом ТАСС сообщил главный врач «Динамо» Александр Родионов.
Тюкавину диагностировали травму крестообразной связки колена по итогам матча 19-го тура Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Ростовом» (1:1). Футболисту провели операцию в Германии 6 марта, во вторник он вернулся в Москву.
«Логистика из Ростова была не близкой, но хорошо доехали, колено было мобилизировано, проводились противоотечные процедуры, обезболивание, — сказал Родионов. — Приехали утром на следующий день в Москву, сразу сделали МРТ, стало понятно, что диагноз окончательный. Связались тогда с профессором из Германии, он посмотрел на снимки, сказал прилетать. Мы прилетели, прооперировались, все эти дни находились в клинике».
«С сегодняшнего дня Костя начинает полноценный процесс восстановления в условиях нашей базы под присмотром наших физиотерапевтов. Будем идти поэтапно, от месяца к месяцу с увеличением нагрузки. Сейчас ориентир восстановления — шесть месяцев. Классическое восстановление занимает до восьми месяцев», — добавил Родионов.
Тюкавину 22 года, он является воспитанником «Динамо». В текущем сезоне нападающий забил 8 мячей и отдал 3 результативные передачи в 22 матчах в разных турнирах. В составе сборной России Тюкавин провел 6 игр, забив 1 мяч. По итогам сезона-2023/24 Тюкавина признали лучшим игроком премьер-лиги.