Разнес базу и носил тесак: где сейчас самый дикий легионер «Спартака»

Когда тренировка закончилась, я подошел к Бесчастных и спросил: «Зачем ты так сказал о моем друге? Я тоже африканец. Значит, я тоже обезьяна?» А Бесчастных мне ответил: «Да, я говорил!» И я на базе все сломал. Внизу, где есть маленький ресепшен. Я поднялся наверх, к себе в комнату, — и сломал там всю мебель. Так мне было плохо! А через час Бесчастных постучал в мою комнату: «Открой! Я хочу поговорить». А я ему сказал: «Я с тобой больше никогда не буду говорить. И никогда тебе не открою».