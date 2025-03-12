Разнес базу и носил тесак: где сейчас самый дикий легионер «Спартака»

Его истории вне футбольного поля затмевали любые спортивные успехи. О приключениях сенегальца в России и его дальнейшей судьбе — в материале РИА Новости Спорт.
«Накажешь — мог и нож достать»
Кебе начинал футбольную карьеру в родном Сенегале, сначала поиграв за команду университета Дакара, а потом в клубе со звучным названием «Жанна д’Арк». В «Спартаке» защитник оказался летом 2001 года. Молодой африканец считался перспективной покупкой и в итоге отыграл за «красно-белых» 63 матча во всех турнирах, отметившись тремя голами.
Футболисты, заставшие Кебе в «Спартаке», как один называют его необузданным и даже временами невменяемым человеком. Африканец очень жестко играл на тренировках, дрался с партнерами… Роман Павлюченко считал, что таких, как он, держать в команде нельзя.
«Кебе — отдельная песня. Мог на тренировке разбежаться, ударить изо всех сил в кость… Меня не бил, ко мне осторожно относился, но с Кебе много кто дрался. Он же совершенно невменяемый. А накажешь его — мог и нож достать…» — вспоминал нападающий.
Точно так же о Кебе отзывался и Максим Калиниченко. По его словам, на тренировках сенегалец от обиды прыгал в ноги, в спину партнерам, устраивал драки… Олег Романцев даже выгонял его с тренировок. «В башке не пуля, а снаряд», — говорил Калиниченко.
Реплика Павлюченко о ноже — не для красного словца. Такой эпизод действительно произошел у Кебе с одним из сербских легионеров Славко Матичем.
«Этого Матича привозили как “второго Титова”, — рассказывал Калиниченко. — С Кебе они прямо в автобусе подрались, катались в проходе. На следующий день Кебе вырядился в свою халабуду, засунул под нее тесак для ритуальных жертвоприношений — и так в автобус и шагнул. Хотел того серба зарезать. Счастье, что “второго Титова” с утра отправили из команды».
Правда, сам Кебе отрицал, что хотел напасть на Матича с ножом. Конфликт действительно был — по словам африканца, серб почему-то накинулся на него на входе в клубный автобус и начал бить. Сцепившихся футболистов разнял переводчик. «Матич был самым опасным в “Спартаке”, — говорил Кебе.
«Я африканец, значит я тоже обезьяна?»
Сенегалец признавался в интервью в 2011 году, что приятельские отношения в «Спартаке» у него складывались только с иностранцами — Тчуйсе, Фло, Мойзесом, Робсоном. Причиной отсутствия друзей среди россиян сенегалец назвал процветавший в команде расизм.
Легионер рассказал об эпизоде с тогдашним капитаном «Спартака» Владимиром Бесчастных:
— Его имя не забуду никогда в жизни! Нас было пятеро африканцев. Романцев вел тренировку. И вдруг один из нас попал ему мячом в руку. А Бесчастных говорит: «Эта обезьяна мне в руку попала!» Я никогда не забуду этого. Я тогда еще не знал, что значит это слово. Но попросил Тчуйсе, чтобы он перевел.
Когда тренировка закончилась, я подошел к Бесчастных и спросил: «Зачем ты так сказал о моем друге? Я тоже африканец. Значит, я тоже обезьяна?» А Бесчастных мне ответил: «Да, я говорил!» И я на базе все сломал. Внизу, где есть маленький ресепшен. Я поднялся наверх, к себе в комнату, — и сломал там всю мебель. Так мне было плохо! А через час Бесчастных постучал в мою комнату: «Открой! Я хочу поговорить». А я ему сказал: «Я с тобой больше никогда не буду говорить. И никогда тебе не открою».
Позже Бесчастных спрашивали об этом эпизоде. Нападающий не стал опровергать, что сказанное Кебе могло произойти на самом деле, но обвинения в расизме отмел. По его словам, никто в «Спартаке» просто так не обзывал сокомандников, а вот сам сенегалец был очень конфликтным и не мог адекватно относиться к наставлениям от ветеранов команды.
Кебе регулярно злил спартаковское руководство опозданиями на сборы. Африканец всегда находил причины задержаться в Сенегале. Однажды он не появлялся в расположении команды почти два месяца, объяснив это заменой паспорта.
«Все дело в гражданском паспорте — закончился срок его действия. Мне нужно было обменять его, чтобы получить возможность выехать за пределы Сенегала. Но у меня на родине за один день ничего не делается. Казалось, паспортный кошмар никогда не закончится, настоящая катастрофа! По мере возможности тренировался и почти каждый день созванивался с Москвой — пытался объяснить ситуацию руководству».
Однако позже футболист признался, что из отпусков ему не хотелось вновь терпеть расистские издевки партнеров по команде. По его словам, возвращаться в клуб и выполнять условия контракта его уговаривали братья — и он, нехотя, соглашался.
Боялся уколов и запирался в туалете
Даже когда Кебе находился в расположении команды до него не всегда получалось добраться. Африканец мог запереться в туалете и не появиться на тренировке. Бесчастных рассказывал, что Кебе мог просто не выйти на занятие под предлогом усталости. А по словам бывшего врача «Спартака» Юрия Василькова, Ибра до ужаса боялся уколов.
«Помню, на сборе в Испании у него побаливали пахи и требовалась блокада. Не тут-то было. Увидев меня со шприцем, он тут же закрылся в номере и даже на ужин не пошел. Тогда я попросил тренера Грозного, югослава Селкича, кто знал хоть какой-нибудь язык, попытаться объяснить сенегальцу, что укол необходим. Приходим на переговоры. Номер открыт, а хозяина нет. Оказывается, Кебе в туалете заперся, где так до ночи и просидел, пока мы не ушли», — рассказывал он.
После Москвы, транзитом через нижегородский «Спартак», Кебе перебрался в «Анжи», где выступал еще пять сезонов. В Дагестане выходки легионера не прекратились. Самый памятный случай произошел в 2009 году — Кебе умудрился подраться с милиционерами.
«Анжи» играл с читинским «Локомотивом» в первом дивизионе. Кебе не было в заявке — он наблюдал за игрой с трибуны, но после финального свистка захотел зайти к одноклубникам в раздевалку. Его остановили бдительные стражи правопорядка, не признавшие в нем футболиста местной команды. Настойчивые попытки сенегальца попасть к своим пресекли дубинкой, после чего тот налетел на правоохранителей с кулаками. Подоспевшие сотрудники клуба сумели уладить конфликт.
А один из самых забавных случаев произошел с ассистенткой бывшего президента «Спартака» Андрея Червиченко — ее Кебе очень хотел взять в жены.
«Кебе делал предложение моей ассистентке Наталье, когда играл в “Спартаке”. Она на французском говорит как на русском. Поэтому Кебе был закреплен за ней на случай всяких жизненных невзгод. Наталья с ним общалась, помогала по жизни. Однажды Кебе пришел с огромным платьем — размером на меня. Я его спрашиваю: “Что это?” Он отвечает: “Жениться пришел!” Я ему: “А почему платье размеров на пять больше?” Наталья мне объяснила, что у них женщины должны быть большие, а он этим показывает, что у него есть деньги, что он в состоянии ее до таких размеров откормить», — рассказал экс-президент.
В составе «Спартака» Кебе стал чемпионом и обладателем Кубка России, попав в список 33 лучших игроков чемпионата. В 2011 году он покинул Россию, поиграл в чемпионате Грузии, а некоторое время спустя уехал в США. Там взбалмошный сенегалец и закончил футбольную карьеру — в клубе «Дайтон Динамо» из четвертого дивизиона.
Автор: Роберт Шилькович