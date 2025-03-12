Кевин Кастаньо перешёл из «Краснодара» в «Ривер Плейт»

В нынешнем сезоне полузащитник принял участие в 22 матчах во всех турнирах, в которых отметился одним голом и четырьмя результативными передачами. В «Краснодар» Кастаньо переходил из мексиканского «Крус Асуль» в январе прошлого года. Сумма сделки, по данным СМИ, составила тогда € 11,3 млн.