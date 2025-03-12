Кевин Кастаньо перешёл из «Краснодара» в «Ривер Плейт»

«Краснодар» объявил об уходе из клуба опорного полузащитника Кевина Кастаньо. О трансфере колумбийского футболист в «Ривер Плейт» сообщает официальный сайт «быков».
Напомним, ранее сообщалось, что «Ривер Плейт» получил право осуществить переход Кастаньо из «Краснодара» после закрытия трансферного окна благодаря продаже аргентинского вингера Пабло Солари в московский «Спартак».
В нынешнем сезоне полузащитник принял участие в 22 матчах во всех турнирах, в которых отметился одним голом и четырьмя результативными передачами. В «Краснодар» Кастаньо переходил из мексиканского «Крус Асуль» в январе прошлого года. Сумма сделки, по данным СМИ, составила тогда € 11,3 млн.