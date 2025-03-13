Что грозит Венделу? Бан Гильерме за жест в дерби со «Спартаком» — самый похожий случай

«Весь матч с Калининым из “Факела” играли жёстко друг против друга. С его стороны звучали матерные и провокационные высказывания. Я пытался не обращать внимания, но в начале второго тайма обстановка накалилась. Я получил жёлтую карточку, мы пропустили гол. Я был так расстроен, что дал волю эмоциям. Когда уходил на замену, Калинин стал в спину кричать: “Куда ты уходишь?!” А сам смотрел на меня и улыбался. Я и поднял указательный палец, имея в виду: “Подожди, мы ещё увидимся”. Но тут с трибун понеслось “засунь этот палец себе в задницу” и разные другие высказывания. Я не сдержался и показал им неприличный жест».