«Факел» лишили зрителей, Вендел пропустит один матч. Итоги скандала в матче РПЛ

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) завершил рассмотрение инцидента, произошедшего во время матча 20-го тура Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ) между воронежским «Факелом» и петербургским «Зенитом». «Факел» ближайший домашний матч проведет без зрителей, а бразильский полузащитник «Зенита» Вендел пропустит встречу с московским «Спартаком».
8 марта «Зенит» на выезде обыграл «Факел» со счетом 2:0. На 74-й минуте за оскорбительный жест в адрес болельщиков Вендел получил красную карточку. После игры в «Зените» заявили, что болельщики «Факела» позволили себе дискриминационное поведение в отношении бразильца.
«Зенит» обратился в КДК РФС с просьбой отменить красную карточку, показанную Венделу. Сам футболист в интервью клубной пресс-службе рассказал, что сожалеет о своем поведении. Он отметил, что не сдержался и поддался на многократные хамские провокации и расистские выкрики с трибун. Поведение болельщиков также осудили в РПЛ. В «Факеле» заявили, что накажут причастных к проявлению расизма.
Согласно регламенту Вендел за оскорбительный жест должен был пропустить от двух до четырех матчей, но КДК РФС принял решение, помимо автоматической дисквалификации за красную карточку на один матч, наказать полузащитника одноматчевой условной дисквалификацией. «Мы учитывали то, что это было сделано после провокационных действий трибун, связанных с расизмом, поэтому мы смягчили эту санкцию, — сообщил после заседания глава КДК РФС Артур Григорьянц. — У нас есть такие понятия, как условная санкция и смягчающие обстоятельства, что мы и применили. Все это было сделано на основании регламента».
«Вендел принял участие в заседании, он дважды принес свои извинения — перед КДК и болельщиками, — рассказал Григорьянц. — Он понимает, что совершил поступок, который его не красит. Он объяснил это реакцией на дискриминационные выкрики с трибун, по его словам, болельщики неоднократно ухали, не только в его адрес. Он не сдержался, принес извинения, сказал, что постарается не допускать далее таких действий».
Таким образом, Вендел точно пропустит только матч 21-го тура РПЛ с московским «Спартаком», который пройдет 16 марта на домашнем стадионе красно-белых и начнется в 19:45 мск. Для бразильца установлен испытательный срок в один год с момента принятия решения.
Расистское поведение зафиксировано в отношении нескольких игроков
Неподобающее поведение некоторых болельщиков «Факела» привело к суровым санкциям в отношении воронежского клуба. КДК РФС постановил провести ближайший домашний матч команды с пустыми трибунами. Таким образом, без зрителей пройдет игра 23-го тура между «Факелом» и грозненским «Ахматом», которая состоится в апреле. При этом команды продолжают борьбу за сохранение места в РПЛ — «Ахмат» занимает 14-е место в турнирной таблице, «Факел» идет на 15-м.
«Мы рассмотрели записи со стадиона поминутно, — сказал Григорьянц. — Первое расистское скандирование было во втором тайме во время владения мячом Венделом. На 74-й минуте он был удален, но после этого при подаче углового Дугласом Сантосом уханье было уже в его адрес, а еще позже — в адрес Луиса Энрике. Такое поведение болельщиков недопустимо». КДК РФС также оштрафовал «Факел» на 1 млн рублей.
В «Факеле» заявили, что клуб привержен принципу нулевой терпимости по отношению к любым формам дискриминации, в том числе на расовой почве, но считает наказание несопоставимым с масштабом нарушения. «Футбольный клуб “Факел” готовится к подаче жалобы в апелляционный комитет РФС. Также мы оставляем за собой право провести собственное расследование для выявления лиц, которые, возможно, были задействованы в данном инциденте», — говорится в сообщении «Факела».
Кроме того, КДК РФС рассмотрел подозрения в адрес игрока воронежцев Сергея Божина. После окончания матча главный тренер «Зенита» Сергей Семак говорил, что один из футболистов «Факела» изображал обезьяну, провоцируя Вендела. Позднее «Матч ТВ» со ссылкой на трансляцию игры сообщил, что «Божин, предположительно, назвал макакой» одного из игроков «Зенита», после этого в соцсетях начало распространяться видео, которое якобы подтверждало эту информацию. «По Божину не нашли признаков расизма с его стороны, — отметил Григорьянц. — Были эпизоды, которые не носили характер расизма. “Факел” говорил, что был монтаж в моменте с Божиным, в клубе заявили, что это не голос Божина, а также то, что он не говорил этого. Мы посмотрели видео еще раз, там слова “макака” не было».
Глава КДК также рассказал, что идентифицировать провинившихся болельщиков будет весьма непросто. «Мы получили видео от “Факела” с камер видеонаблюдения, но оно без звука, то есть неинформативное. Возможно, служба безопасности клуба должна как-то отследить. Если вы помните, в 2023 году в матче Кубка России “Волга” — “Зенит” в Вендела бросили банан, человека идентифицировали, нашли. В этой истории представитель МВД пояснил, что ни одного протокола по статье 20.31 [КоАП РФ] в отношении зрителей не составлено. “Зенит” предоставил видео с основного вещателя, свои технические видео, свидетелей — операторов, блогеров. На основании всего этого мы сделали вывод. Вендел тоже говорил, что с двух трибун были скандирования», — подчеркнул Григорьянц.
Венделу 27 лет, он выступает за «Зенит» с 2020 года, полузащитник стал в составе сине-бело-голубых четырехкратным чемпионом России, победителем кубка и трехкратным обладателем суперкубка страны. В августе Вендел продлил контракт с «Зенитом» до конца сезона-2027/28, но в январе петербургский клуб объявил о переходе полузащитника в бразильский «Ботафого», который состоится летом.