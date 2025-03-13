«Факел» лишили зрителей, Вендел пропустит один матч. Итоги скандала в матче РПЛ

Кроме того, КДК РФС рассмотрел подозрения в адрес игрока воронежцев Сергея Божина. После окончания матча главный тренер «Зенита» Сергей Семак говорил, что один из футболистов «Факела» изображал обезьяну, провоцируя Вендела. Позднее «Матч ТВ» со ссылкой на трансляцию игры сообщил, что «Божин, предположительно, назвал макакой» одного из игроков «Зенита», после этого в соцсетях начало распространяться видео, которое якобы подтверждало эту информацию. «По Божину не нашли признаков расизма с его стороны, — отметил Григорьянц. — Были эпизоды, которые не носили характер расизма. “Факел” говорил, что был монтаж в моменте с Божиным, в клубе заявили, что это не голос Божина, а также то, что он не говорил этого. Мы посмотрели видео еще раз, там слова “макака” не было».