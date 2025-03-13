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«Средневековая инквизиция». В «Зените» отреагировали на дисквалификацию Вендела

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев высказался о решении Контрольно‑дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) дисквалифицировать полузащитника сине-бело-голубых Вендела на две игры, на одну из которых — условно.

Источник: Чемпионат.com

"Уважаемый КДК действовал в парадигме средневековой инквизиции: не утонула — ведьма, на костёр; утонула — покойся с миром.

Использование VAR после двух завершивших эпизодов по регламенту было возможно только в случае «чрезвычайно оскорбительных жестов». При этом отсутствует описательный и иллюстративный список как «чрезвычайно», так и просто оскорбительных, вульгарных, пошлых или обидных жестов. Если бы меня пригласили на заседание КДК, то я мог бы наглядно продемонстрировать разницу в степени оскорбительности того или иного жеста на основе опыта посещения Театра мимики и жеста и примеров Эффенберга и Эменике.

Отмена красной карточки или только условная дисквалификация больше бы соответствовали духу игры в футбол и нетерпимости к проявлениям расизма. Но что получили, то и пережили«, — приводит слова Медведева “Спорт-экспресс”.

Вендел получил дисквалификацию за оскорбительное поведение в матче 20-го тура РПЛ с «Факелом» (0:2), в котором он был удалён за демонстрацию неприличного жеста.

В нынешнем сезоне Вендел принял участие в 20 матчах во всех турнирах, в которых он отметился двумя голами и 11 результативными передачами. По окончании нынешнего сезона полузащитник перейдёт в бразильский «Ботафого». Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 20 млн.

Факел
0:2
Первый тайм: 0:1
Зенит
Футбол, Премьер-лига, Тур 20
8.03.2025, 14:30 (МСК UTC+3)
Факел, 8973 зрителя
Главные тренеры
Дмитрий Пятибратов
Сергей Семак
Голы
Зенит
Лусиано Гонду
(Густаво Мантуан)
19′
Матео Кассьерра
(Лусиано Гонду)
57′
Составы команд
Факел
31
Александр Беленов
4
Макс Дзиов
32′
47
Сергей Божин
72
Райан Сенхаджи
44′
23
Вячеслав Якимов
37′
64
Андрей Ивлев
6
Дилан Мертенс
59′
13
Игорь Калинин
10
Ильнур Альшин
59′
9
Алексей Каштанов
11
Никита Моцпан
8′
46′
7
Мохамед Браими
77
Александр Ломовицкий
70′
21
Михаил Щетинин
15
Владимир Ильин
70′
71
Антон Ковалев
Зенит
1
Евгений Латышонок
3
Дуглас Сантос
25
Страхиня Эракович
27
Нино
8
Маркус Вендел
74′
14
Саша Зделар
17
Андрей Мостовой
90′
77
Ильзат Ахметов
67
Максим Глушенков
46′
30
Матео Кассьерра
11
Луис Энрике
86′
4
Юрий Горшков
32
Лусиано Гонду
70′
70
Огнен Мимович
78′
31
Густаво Мантуан
70′
7
Александр Соболев
Статистика
3
Желтые карточки
1
1
Красные карточки
1
0
Голевые моменты
0
4
Удары (всего)
18
3
Удары в створ
7
0
Штанги, перекладины
0
5
Угловые
5
21
Фолы
9
1
Офсайды
2
Судейская бригада
Главный судья
Виталий Мешков
(Россия, Дмитров)
Боковой судья
Арам Петросян
(Россия, Бронницы)
Боковой судья
Константин Шаламберидзе
(Россия, Москва)
ВАР
Павел Кукуян
(Россия, Сочи)
Ассистент ВАР
Роман Сафьян
(Россия, Москва)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти