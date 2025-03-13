«Средневековая инквизиция». В «Зените» отреагировали на дисквалификацию Вендела

Использование VAR после двух завершивших эпизодов по регламенту было возможно только в случае «чрезвычайно оскорбительных жестов». При этом отсутствует описательный и иллюстративный список как «чрезвычайно», так и просто оскорбительных, вульгарных, пошлых или обидных жестов. Если бы меня пригласили на заседание КДК, то я мог бы наглядно продемонстрировать разницу в степени оскорбительности того или иного жеста на основе опыта посещения Театра мимики и жеста и примеров Эффенберга и Эменике.