Гонка без лидера: «Зенит» поедет в гости к «Спартаку» без ключевого игрока

В предстоящем 21-м туре чемпионата России по футболу будет сразу три топовых матча. Главным из них станет противостояние московского «Спартака» и петербургского «Зенита», которое существенно повлияет на расклад сил в борьбе за золото. Кроме того, нас ждет московское дерби «Локомотива» и «Динамо», пытающихся догнать лидирующую тройку. А идущий первым «Краснодар» ждет сложный выезд к «Ростову».
«Спартак» — «Зенит»
Обе команды в середине недели прошли через непростые кубковые выезды. «Спартак» обыграл в Самаре тольяттинский «Акрон» (3:2) в четвертьфинале «Пути регионов». А «Зенит» взял верх над «Ростовом» (1:0) в первом матче «Пути РПЛ».
Интересно, что и у красно-белых, и у сине-бело-голубых в этих встречах сыграло немало основных футболистов, которым теперь спустя четыре дня предстоит выходить друг против друга. Впрочем, из-за дисквалификаций мы также не увидим полузащитника «Зенита» Вендела и защитника «Спартака» Алексиса Дуарте.
Вендел получил прямую красную карточку в гостевом матче прошлого тура чемпионата против воронежского «Факела» (2:0). Причиной стал показанный трибунам средний палец в ответ на расистские кричалки. Именно это стало смягчающим обстоятельством, благодаря которому КДК РФС в четверг помимо дисквалификации на матч со «Спартаком» дал бразильцу лишь условную дисквалификацию еще на одну игру с испытательным сроком на один год.
Стоит отметить, что «Факелу» по итогам этих разбирательств досталось еще больше. За уханье в адрес бразильских игроков «Зенита» со стороны местных зрителей ближайший домашний матч воронежцы проведут без зрителей. Он состоится в начале апреля, соперником будет «Ахмат». Кроме того, клуб получил штраф в 1 млн рублей. Руководство «Факела» уже заявило о намерении обжаловать решение КДК в Апелляционном комитете РФС.
Дуарте был удален с поля в Казани из-за потасовки с нападающим «Рубина» Мирлиндом Даку. Тот матч был проигран «Спартаком» со счетом 1:2 — таким образом была прервана серия красно-белых из семи побед подряд. Из-за этой осечки подопечные Деяна Станковича отстали на три очка от лидирующих «Краснодара» и «Зенита», хотя туром ранее они сумели их догнать.
— Предстоящий матч будет одним из решающих в этом сезоне, — поделился мнением с «Известиями» бывший владелец «Спартака» Андрей Червиченко. — Если красно-белые проиграют, то им можно будет распрощаться с шансами на чемпионство. Сложно дать оценку, кто фаворит матча. Спартаковцы хороши в атаке, но очень слабы в обороне. Этим может воспользоваться «Зенит», который выглядит пока инертно, но обладает хорошими исполнителями, чтобы надежно сыграть в обороне и поймать соперника на ошибке.
«Локомотив» — «Динамо» (Москва)
Дерби этих команд во многом определит, кто из них сохранит шансы на медали. Пока динамовцы отстают от идущего третьим «Спартака» на одно очко, а «Локо» — на три. Обе команды не очень хорошо начали весеннюю часть сезона. «Локомотив» сыграл две ничьи со счетом 1:1 в чемпионате с командами из низа таблицы — в гостях с махачкалинским «Динамо» и дома с грозненским «Ахматом».
Из-за этого он отстал от конкурентов. Чуть реабилитировалась команда по итогам еще одного выезда в Махачкалу, уже в Кубке России. Там была одержана победа (2:1) и завоевана путевка в первый этап полуфинала «Пути регионов», где «железнодорожники» в апреле встретятся дома с «Ахматом».
Московское «Динамо» очень плохо провело в чемпионате выездной матч с «Ростовом», но чудом сыграло вничью (1:1). А затем разгромило дома махачкалинским «Динамо» (4:0). Но на этой неделе бело-голубые проиграли ЦСКА (1:2) первый матч полуфинала «Пути РПЛ».
— «Железнодорожники» выглядят сейчас получше бело-голубых, но ненамного, поэтому фаворита матча трудно назвать, — отметил в разговоре с «Известиями» бывший нападающий «Локомотива» и «Динамо» Дмитрий Булыкин. — Говорю, что «Локо» чуть лучше только из-за того, что динамовцы сейчас испытывают кадровые проблемы. У них много игроков отсутствует из-за травм. В первую очередь, тяжелой выглядит потеря Константина Тюкавина. Но такой клуб должен вопреки этим трудностям бороться за победу, а не смотреть на свои кадровые потери. Тем более, «Динамо» достаточно много денег вложило в состав, и это должно компенсировать отсутствие того же Тюкавина. «Локомотив» в свою очередь пока невнятно играет в марте. Если ничью в Махачкале еще можно списать на трудности выезда, то победу над «Ахматом» упускать нельзя было, если хочешь бороться за самые высокие места. Но я надеюсь, что «Локо» наберет форму и вернется в то состояние, как в первом круге, когда он шел в лидерах. Думаю, это возможно, как и успехи «Динамо». Сейчас у нас такой чемпионат, когда даже «Зенит» играет не в лучший свой футбол. На этом фоне можно даже при неидеальной игре претендовать на медали и чемпионство, как это было у «Динамо» в прошлом сезоне. Отсюда думаю, что у нас вновь борьба за золото будет идти до последнего тура. И от предстоящего дерби «Локомотива» и «Динамо» жду непредсказуемой игры со множеством ошибок и красивых действий в атаке.
«Ростов» — «Краснодар»
Неровно стартовал весной и «Краснодар». Он сыграл в чемпионате дома вничью с самарскими «Крыльями Советов» (1:1), а затем не без труда победил в гостях «Пари Нижний Новгород» (3:0). Главным же провалом стал недавний вылет из Кубка России в результате домашнего поражения от «Ахмата» (1:2).
Но при этом «быки» сохраняют лидерство в чемпионате за счет осечек «Зенита» и «Спартака». Они идут вровень по очкам с «Зенитом», опережая его за счет победы в очной встрече. Теперь чемпионские амбиции подопечных Мурада Мусаева будут проверены тяжелейшим выездом к «Ростову».
Донской клуб в конце февраля продал в «Динамо» своего лидера Данила Глебова, а главный тренер команды Валерий Карпин покинул свой пост, оставшись только в сборной России. Тем не менее, при его помощнике Джонатане Альбе ростовчане пока сохраняют свой уровень.
Они лишь из-за плохой реализации моментов не выиграли дома в чемпионате у «Динамо», а затем победили в гостях «Оренбург» (2:1). Испортило впечатление от их мартовского хода только домашнее поражение от «Зенита» в первом матче полуфинала «Пути РПЛ» (0:1).
— Будет очень боевой матч двух достойных команд, — заявил «Известиям» бывший полузащитник «Ростова» и «Краснодара» Максим Деменко. — Ростовчане неплохо смотрятся даже после ухода Карпина и Глебова. У них сохраняется та же организация игры и самоотдача. А «Краснодару» всегда с «Ростовом» было непросто играть, но здесь необходимо доставать из себя все силы, чтобы победить и продолжить борьбу за чемпионство. Пока видно, что команда не в лучшей своей форме, но фрагментами она всё равно показывает хорошую игру и способна прибавить в любой момент.
Также в предстоящем туре пройдет еще пять матчей. Идущий последним «Оренбург» примет дома своего соседа по турнирной таблице воронежский «Факел». «Химки» встретятся дома с «Ахматом». Махачкалинское «Динамо» в родных стенах сыграет с самарскими «Крыльями Советов». Московский ЦСКА поедет в гости к тольяттинскому «Акрону». Казанский «Рубин» дома померится силами с «Пари Нижний Новгород».
Алексей Фомин