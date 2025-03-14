Как «Зенит» сыграет со «Спартаком» без Вендела? Изучаем варианты

Сантос — король левого фланга в «Зените»: прекрасно чувствует себя под давлением, выпутываясь из-под прессинга с помощью проникающих передач, дриблинга и забросов, часто подключается к атакам. Опыт игры на позиции центрхава у него неплохой, и есть ощущение, что это лучшая замена Венделу из всех возможных с точки зрения именно продвижения мяча. Однако перевод Дугласа наверх запустит перестановку в обороне: левым латералем должен будет стать Юрий Горшков, у которого всего 186 минут в РПЛ в текущем сезоне. Рискованный ход, что обычно несвойственно Семаку.