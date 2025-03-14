Как «Зенит» сыграет со «Спартаком» без Вендела? Изучаем варианты

Теперь официально: по итогам заседания КДК РФС Вендел получил два матча дисквалификации (один — условно) и пропустит ближайшую игру со «Спартаком». Хавбек «Зенита» во время встречи с «Факелом» (2:0) показал средний палец в сторону трибун с болельщиками воронежцев, за что получил красную карточку. Отсутствие бразильца существенно осложняет жизнь сине-бело-голубым. Теперь тренерскому штабу придется решить важный вопрос — определиться с заменой.
«Зенит» с Венделом и без — совершенно разные команды
Вендел — игрок с подтвержденным качеством. Возможно, самый сильный легионер в РПЛ за последние годы. И самое главное, что равноценно заменить его на позиции «восьмерки» Сергей Семак никак не сможет: никто другой не способен с такой эффективностью двигать мяч вперед.
В текущем сезоне Маркус пропустил четыре матча РПЛ, и во всех невская команда испытывала трудности: волевая победа над «Ахматом» (2:1), тяжелейшие три очка в Оренбурге с голом Ерохина на 96-й минуте (1:0), а также ничьи с «Химками» (1:1) и ЦСКА (0:0). И если до январского трансферного окна в распоряжении главного тренера «Зенита» был еще один драйвер в лице Клаудиньо, то теперь без него проблема выглядит гораздо масштабнее.
Как Семаку заменить лидера полузащиты без большой потери качества? Разбираем основные варианты.
Зделар — главный кандидат
1. Саша Зделар. Самый неожиданный новичок «Зенита» минувшей зимой внезапно становится важным игроком обоймы. И выйдя на замену против ЦСКА, и в Воронеже, где он сыграл 90 минут, серб показал свою сильную сторону — умение располагаться в нужном месте для срыва атаки и подборов. Во всяком случае, порядка в действиях петербуржцев в матче с армейцами стало больше, когда в середине поля появился Зделар, а не действовал Дркушич, которому комфортнее бетонировать центр обороны.
Во фланговой игре Саша может играть важную роль, смещаясь к бровкам, страхуя и защитников, и игроков атакующей линии. Также кулак Барриос — Зделар сделает из Глушенкова настоящую «десятку» с полной свободой. Возможно, это тот самый глоток свежего воздуха, который так необходим Максиму, начавшему весну без голов и передач.
2. Дуглас Сантос. Наряду с Мантуаном самый универсальный игрок в эпоху Семака. За шесть с половиной лет сыграл практически везде: на всех позициях в защите (кроме правого центрального), выходил опорником и даже «восьмеркой».
Сантос — король левого фланга в «Зените»: прекрасно чувствует себя под давлением, выпутываясь из-под прессинга с помощью проникающих передач, дриблинга и забросов, часто подключается к атакам. Опыт игры на позиции центрхава у него неплохой, и есть ощущение, что это лучшая замена Венделу из всех возможных с точки зрения именно продвижения мяча. Однако перевод Дугласа наверх запустит перестановку в обороне: левым латералем должен будет стать Юрий Горшков, у которого всего 186 минут в РПЛ в текущем сезоне. Рискованный ход, что обычно несвойственно Семаку.
Также можно рассмотреть обратный вариант: Дуглас остается слева, а Горшков выходит в центр. Но опять же, выглядит не слишком монолитно, учитывая уровень соперника. Все-таки одно дело — играть так против «Ростова» (1:0) в Кубке, а другое — в ключевой игре со «Спартаком» в Москве.
3. Ваня Дркушич. Против ЦСКА, когда Вендел также не был доступен из-за перебора желтых карточек, Семак неожиданно сделал ставку на пару Барриос — Дркушич. Сказать, что эксперимент получился успешным нельзя. Питерцы испытывали реальные трудности с доставкой мяча на чужую половину поля: словенец совсем не пасовал вперед. И неудивительно, ведь это не его профильная позиция. В арсенале Вани просто нет таких приемов.
Станет ли Семак вновь пробовать подобный финт, да еще и против «Спартака»? Вряд ли. С точки зрения обороны Дркушич добавит надежности, но без креатива будет отрезана практически вся атакующая четверка.
4. Ильзат Ахметов. Начиная с зимы Семак часто доверяет Ильзату центр поля: он много играл на сборах и выходил в Кубке с «Ростовом». Визуально Ахметов не тянет оборону, зато умеет играть между линиями и подключать дриблинг. Из минусов: неэнергичен и совсем редко играет в РПЛ — крошечные 52 минуты. Да, были травмы, но знак тревожный. Крайне маловероятно, что мы увидим его в старте.
Смена расстановки
Самый неординарный ход в отсутствие Вендела — перейти на схему с тремя центральными защитниками. Тогда середина поля целиком будет отдана на разрушение, но появится большая свобода на краях у Мантуана и Дугласа. А потенциальный выход Алипа может добавить и вариантов в начале атаки.
Но есть проблема: при смене расстановки место в старте, скорее всего, потеряет Андрей Мостовой, а он этой весной железный игрок основы. Пока без результативных действий, но крайне полезен.
Кроме того, Луису Энрике придется переместиться на левое крыло. Для него эта позиция не новая — например, бразилец действовал там в недавнем матче со «Спартаком» (3:0) на сборах и сильно усложнил жизнь Даниилу Денисову. И именно тогда вингер забил свой первый гол за «Зенит», получив передачу с правого фланга от Мантуана.
Как бы то ни было, невынужденная дисквалификация Вендела — огромная проблема для «Зенита». Семак не только потерял ключевого игрока, но и получил разбалансированный центр поля, из-за чего пострадает не только оборона, но и атака. Впрочем, варианты у Сергея Богдановича есть. Осталось сделать правильный выбор.
Роман Кольцов