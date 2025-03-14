Игорь Акинфеев назвал лучший момент его карьеры в ЦСКА

«Лучший момент в ЦСКА для меня? Тут игроки не отличаются от болельщиков: лучшее — это трофеи. Но я бы большинство из них отдал, чтобы не было травм. Когда случаются сложные, серьёзные повреждения, за ними стоит долгий процесс восстановления. И можно объективно сказать, что не каждый спортсмен готов вернуться на высокий уровень», — приводит слова Акинфеева «Афиша Daily».