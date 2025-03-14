Акинфеев: никогда не хотел жить в бесспорно шикарной Барселоне, я очень русский человек

«Я давно живу за городом и больше люблю природу, наши леса. Это как в древних русских сказках: леса, поля, пшеницу сеять. Нутром я очень русский человек: могу побыть в другой стране максимум месяц — и даже в это время меня будет тянуть обратно. Я никогда не хотел жить, например, в бесспорно шикарной Барселоне — меня там хватило на три-четыре дня, сразу потянуло к родной земле», — приводит слова Акинфеева «Афиша Daily».