РФС высказался о голах «Зенита» в ворота «Факела», засчитанных Мешковым

МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Экспертно-судейская комиссия при президенте Российского футбольного союза (ЭСК РФС) поддержала действия судьи Виталия Мешкова, который был главным арбитром матча «Факел» — «Зенит», в эпизодах со взятием ворот воронежской команды игроками петербургского клуба, сообщается на официальном сайте РФС.
Встреча 20-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) прошла в Воронеже 8 марта и завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей. «Факел» подал жалобу на судейство матча, попросив ЭСК разъяснить действия арбитра в моментах с мячами в ворота воронежцев, которые, по мнению клуба, были забиты с нарушением правил, а также в эпизоде с удалением игрока «Факела» Вячеслава Якимова на 37-й минуте.
По мнению ЭСК, первый мяч «Зенита» был забит правомерно, и в эпизоде, предшествовавшем голевой атаке, не было нарушения правил со стороны игрока петербуржцев Луиса Энрике против вратаря воронежцев Александра Беленова. Что касается второго гола «Зенита», члены комиссии единогласно постановили, что форвард «сине-бело-голубых» Матео Кассьерра не был в положении вне игры в момент голевой атаки.
Ранее в четверг контрольно-дисциплинарный комитет (КДК) РФС отменил на своем заседании красную карточку Якимова на основании вердикта ЭСК о том, что она была вынесена арбитром ошибочно.
Также жалобу на судейство Мешкова подавал «Зенит» в эпизоде с удалением Вендела за оскорбительный жест в адрес воронежских болельщиков. Однако ЭСК вынесла решение, что бразильский футболист был удален верно, и КДК дисквалифицировал Вендела на два матча РПЛ, один из которых — условно. «Зенит», в свою очередь, добивался отмены красной карточки бразильца на основании того, что тот подвергся оскорблениям со стороны болельщиков на расовой почве. За поведение поклонников воронежцев КДК оштрафовал «Факел» на 1 миллион рублей и постановил команде провести ближайший домашний матч в РПЛ при пустых трибунах.