РФС высказался о голах «Зенита» в ворота «Факела», засчитанных Мешковым

Также жалобу на судейство Мешкова подавал «Зенит» в эпизоде с удалением Вендела за оскорбительный жест в адрес воронежских болельщиков. Однако ЭСК вынесла решение, что бразильский футболист был удален верно, и КДК дисквалифицировал Вендела на два матча РПЛ, один из которых — условно. «Зенит», в свою очередь, добивался отмены красной карточки бразильца на основании того, что тот подвергся оскорблениям со стороны болельщиков на расовой почве. За поведение поклонников воронежцев КДК оштрафовал «Факел» на 1 миллион рублей и постановил команде провести ближайший домашний матч в РПЛ при пустых трибунах.