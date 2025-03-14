РФС назначил главного арбитра на матч «Спартака» против «Зенита»

Встреча пройдет в Москве на стадионе в Тушине 16 марта и начнется в 19:45 мск. Ранее сообщалось, что все билеты на матч проданы, и на игре ожидается аншлаг, впервые на стадионе «Спартака» с периода до пандемии коронавируса и введения паспорта болельщиков. Перед 21-м туром «Зенит» и «Краснодар» (по 43 очка) делят лидерство в таблице РПЛ, а «Спартак» отстает от них на три очка.