РФС назначил главного арбитра на матч «Спартака» против «Зенита»

МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Сергей Иванов назначен главным арбитром центрального матча 21-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ), в котором московский «Спартак» примет на своем поле петербургский «Зенит», сообщается на официальном сайте Российского футбольного союза (РФС).
Встреча пройдет в Москве на стадионе в Тушине 16 марта и начнется в 19:45 мск. Ранее сообщалось, что все билеты на матч проданы, и на игре ожидается аншлаг, впервые на стадионе «Спартака» с периода до пандемии коронавируса и введения паспорта болельщиков. Перед 21-м туром «Зенит» и «Краснодар» (по 43 очка) делят лидерство в таблице РПЛ, а «Спартак» отстает от них на три очка.
Помогать Иванову в поле будут лайнсмены Алексей Лунев и Варанцо Петросян, а также резервный судья Евгений Буланов. За работу системы видеопомощи арбитрам (VAR) будут отвечать Алексей Сухой и Алексей Амелин.
Московское дерби между «Локомотивом» и «Динамо», которое пройдет 15 марта и начнется в 19:30, рассудит бригада арбитров во главе с Рафаэлем Шафеевым. Ему помогут лайнсмены Максим Гаврилин и Игорь Демешко, а также резервный судья Егор Егоров. На VAR будут работать Виталий Мешков и Вера Опейкина.
Южное противостояние «Ростов» — «Краснодар», которое пройдет в Ростове-на-Дону 16 марта и начнется в 17:00, будет обслуживать главный арбитр Павел Кукуян. Вместе с ним на матче будут работать лайнсмены Рустам Мухтаров и Хамид Талаев, резервный судья Сергей Чебан. На VAR матч будут обслуживать Василий Казарцев и Ян Бобровский.
Остальные назначения тура:
Суббота, 15 марта.
«Оренбург» — «Факел» (Воронеж) — Артем Любимов (VAR — Евгений Кукуляк),
«Химки» (Московская область) — «Ахмат» (Грозный) — Кирилл Левников (Артур Федоров),
«Динамо» (Махачкала) — «Крылья Советов» (Самара) — Артем Чистяков (Сергей Карасев);
Воскресенье, 16 марта.
«Акрон» (Тольятти) — ЦСКА (Москва) — Михаил Черемных (Павел Шадыханов),
«Рубин» (Казань) — «Нижний Новгород» — Сергей Цыганок (Андрей Фисенко).