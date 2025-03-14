Семак назвал зимнюю трансферную кампанию «Спартака» прекрасной

МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак похвалил московский «Спартак» за зимние приобретения игроков, отметив, что столичный футбольный клуб провел прекрасную трансферную кампанию.
«Спартак» примет «Зенит» 16 марта в рамках 21-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Состав «красно-белых» в зимнее трансферное окно пополнили форвард Ливай Гарсия из греческого АЕКа, полузащитник Пабло Солари из аргентинского «Ривер Плейт» и вратарь Илья Помазун из ЦСКА.
«Мы же знаем, кого они взяли, каких игроков. “Спартак” провел прекрасную трансферную кампанию. А насколько кто сейчас лучше готов, решать главному тренеру», — приводит слова Семака официальный сайт «Зенита».
Ранее Семак отмечал, что зимняя трансферная кампания петербургского клуба получилась не самой удачной и «сине-бело-голубым» не удалось реализовать свои планы по игрокам. Перед возобновлением сезона состав «Зенита» пополнили два сербских футболиста — Саша Зделар из ЦСКА и Огнен Мимович из турецкого «Фенербахче», — а также бразильский полузащитник Луис Энрике из «Ботафого».