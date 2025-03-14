Семак назвал зимнюю трансферную кампанию «Спартака» прекрасной

Ранее Семак отмечал, что зимняя трансферная кампания петербургского клуба получилась не самой удачной и «сине-бело-голубым» не удалось реализовать свои планы по игрокам. Перед возобновлением сезона состав «Зенита» пополнили два сербских футболиста — Саша Зделар из ЦСКА и Огнен Мимович из турецкого «Фенербахче», — а также бразильский полузащитник Луис Энрике из «Ботафого».