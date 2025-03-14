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Семак: «Зениту» будет сложно заменить Вендела в матче со «Спартаком»

Семак: «Зениту» будет сложно заменить Вендела в матче РПЛ со «Спартаком».

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. «Зениту» будет трудно компенсировать отсутствие полузащитника Вендела в матче 21-го тура чемпионата России против московского «Спартака», заявил главный тренер петербургского футбольного клуба Сергей Семак.

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) дисквалифицировал бразильского игрока «Зенита» на два матча Российской премьер-лиги (РПЛ), один из которых — условно. Он получил прямую красную карточку на 74-й минуте гостевого матча 20-го тура против «Факела» (2:0) за показанный средний палец в адрес трибун. После игры Семак заявил, что воронежские болельщики ухали и обзывали футболистов обезьянами.

«Конечно, любой команде сложно играть в отсутствие игрока, лидера. Компенсировать его отсутствие достаточно сложно, но с этим ничего не сделаешь. Будут играть те, кто доступен на этом отрезке, кто готов лучше. Будем думать над тем, кто выйдет на поле вместо Вендела на этой позиции», — приводит слова Семака сайт «Зенита».

Венделу 27 лет. В нынешнем сезоне он принял участие в 20 матчах, в которых забил два мяча. «Спартак» примет «Зенит» в воскресенье.