Семак: «Зениту» будет сложно заменить Вендела в матче со «Спартаком»

«Конечно, любой команде сложно играть в отсутствие игрока, лидера. Компенсировать его отсутствие достаточно сложно, но с этим ничего не сделаешь. Будут играть те, кто доступен на этом отрезке, кто готов лучше. Будем думать над тем, кто выйдет на поле вместо Вендела на этой позиции», — приводит слова Семака сайт «Зенита».