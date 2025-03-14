«Не можем повлиять на календарь». В «Зените» высказались о сложности графика весной

— Мы не можем повлиять на график, на календарь, поэтому мы концентрируемся на тех моментах, которые для нас важны и необходимы, — на восстановлении, подготовке. Будем надеяться, что сможем восстановиться и подойти к игре в нормальном состоянии, — приводит слова Сергея Семака официальный сайт «Зенита».