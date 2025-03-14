У «Ростова» поменяется президент, решение принял губернатор области — источник

Стоит отметить, что Саввиди уже был президентом «Ростова» с 2002 по 2005 годы. Позже бизнесмен стал владельцем греческого ПАОКа. В Греции он однажды попал в скандал — выбежал на поле с пистолетом. После этого Ивану запретили посещать матчи на три года.