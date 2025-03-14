Саввиди вернется летом в «Ростов» и свяжет его с ПАОК? В южном клубе все опровергают

На данный момент 49 процентов акций клуба принадлежат ростовскому бизнесмену Арташесу Арутюнянцу — президенту «Ростова». Оставшаяся часть находится в распоряжении Ростовской области. Осенью депутаты Заксобрания Ростова-на-Дону одобрили продажу 25,99 процента акций, находящихся на балансе государства, на аукционе. Однако в феврале Слюсарь приостановил процесс. «Пока я не очень понял, как команда попадет в частные руки, если область несет на себе всю финансовую и прочую нагрузку за клуб. Я в этом разберусь, и мы примем правильное решение, при котором будут сбалансированы интересы команды, болельщиков и правительства области», — заявил глава области на встрече с ростовскими журналистами.