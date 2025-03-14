Саввиди вернется летом в «Ростов» и свяжет его с ПАОК? В южном клубе все опровергают

Бизнесмен и владелец греческого ПАОК Иван Саввиди может купить «Ростов», сообщил в своем Telegram-канале инсайдер Иван Карпов. Ранее Саввиди возглавлял желто-синих, в 2002—2005 годах, его компании также неоднократно спонсировали южную команду в последующие годы.
Сделку поддерживает губернатор?
По информации Карпова, решение уже принято. Предложение возглавить «Ростов» российско-греческий бизнесмен якобы получил от и.о. губернатора Ростовской области Юрия Слюсаря. «Их семьи давно знакомы», — утверждает инсайдер. Напомним, чиновник возглавил регион в ноябре 2024 года после ухода предыдущего руководителя Василия Голубева.
На данный момент 49 процентов акций клуба принадлежат ростовскому бизнесмену Арташесу Арутюнянцу — президенту «Ростова». Оставшаяся часть находится в распоряжении Ростовской области. Осенью депутаты Заксобрания Ростова-на-Дону одобрили продажу 25,99 процента акций, находящихся на балансе государства, на аукционе. Однако в феврале Слюсарь приостановил процесс. «Пока я не очень понял, как команда попадет в частные руки, если область несет на себе всю финансовую и прочую нагрузку за клуб. Я в этом разберусь, и мы примем правильное решение, при котором будут сбалансированы интересы команды, болельщиков и правительства области», — заявил глава области на встрече с ростовскими журналистами.
Как сообщает Карпов, Арутюнянц передаст свои акции Саввиди. Кроме того, российско-греческий бизнесмен получит вышеупомянутые 25,99 процента акций от Ростовской области. Таким образом «Ростов» станет частным клубом, а на балансе государства останется блокирующий пакет. По словам источника, сделка может состояться ближе к лету.
ПАОК и «Ростов»
С 2012 года Саввиди принадлежит греческий ПАОК. По данным Карпова, бизнесмен планирует объединить два клуба в единую систему: «В планах проложить мостик между ПАОКом и “Ростовом”, чтобы прокачивать российских талантов в Греции, и наоборот», — пишет инсайдер.
В ПАОКе есть российские футболисты — полузащитник Магомед Оздоев и нападающий Федор Чалов.
Тренерский вопрос
Саввиди якобы уже определился с тренером — по данным Карпова, возглавить желто-синих может либо Андрей Талалаев («Балтика»), либо Владимир Федотов (без клуба, ранее — ЦСКА, «Сочи»). При этом больше шансов именно у последнего. Также отмечается, что Саввиди не рассматривает Станислава Черчесова, Сергея Игнашевича, Игоря Осинькина, Александра Кержакова и Сергея Юрана на пост главного тренера «Ростова».
Напомним, южный клуб только недавно пережил смену тренера — в конце февраля «Ростов» покинул Валерий Карпин. Специалист с небольшим перерывом возглавлял дончан около семи лет и ушел за несколько дней до рестарта сезона, сославшись на необходимость сконцентрироваться на сборной. Позднее он заявил, что решение готовил давно — в том числе из-за усталости.
Не первая новость
В последние месяцы о Саввиди в «Ростове» пишут все активнее. В середине февраля, сразу после приостановки продажи акций клуба, о возможном появлении бизнесмена сообщил «РБ Спорт». По данным издания, заморозка решения как раз была связана с попыткой Саввиди «зайти» в клуб.
«Ростов» опровергает
В «Ростове» оперативно отреагировали на информацию Карпова. Спортивный директор клуба Алексей Рыскин в комментарии для «РБ Спорт» опроверг смену собственника: «Это не соответствует действительности. Об этом ранее говорил и президент клуба Арташес Арутюнянц. Неприятно, что накануне Южного дерби с “Краснодаром” в медиа появляются сплетни и лживая информация».
На данный момент «Ростов» занимает 7-е место в РПЛ, на счету команды 30 баллов.