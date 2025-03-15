Аршавин высказался о предстоящем матче «Спартака» с «Зенитом»

«Зенит» хорош в обороне, «Спартак» хорош в атаке. Но красно‑белые не захотят рисковать, потому что будут бояться нарваться на быстрых игроков «Зенита». Если голы и будут, то их окажется немного. Я не думаю, что в этом матче «Зенит» будет владеть мячом, потому что Вендел дисквалифицирован. Может быть, вообще выставят двух оборонительных игроков в центре поля. Поэтому здесь «Зениту» будет выгодно контратаковать и выбегать, так как в центре обороны «Спартаку» как раз скорости не хватает«, — сказал Аршавин в эфире “Матч ТВ”.
После 20 сыгранных матчей «Зенит» располагается на второй строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 43 очка. «Спартак» после аналогичного количества игр занимает третье место, заработав 40 очков. Турнирную таблицу чемпионата России сезона-2024/2025 возглавляет «Краснодар», у которого 43 очка.