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Андрей Аршавин: у «Краснодара» на финише РПЛ есть преимущество за счёт лёгкого календаря

Заместитель председателя правления по спортивному развитию санкт-петербургского «Зенита» Андрей Аршавин предположил, что «Краснодар», московский «Спартак» и сине-бело-голубые разыграют медали Российской Премьер-Лиги текущего сезона.

Источник: Чемпионат.com
Футбол
Премьер-лига 2024/2025
Тур 21, 16.03.2025, 17:00
Ростов
-
Краснодар
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«Думаю, что тройка лидеров останется неизменной. “Краснодар”, “Спартак” и “Зенит” разберут медали. Как они расположатся, сейчас трудно сказать, но “Динамо” теперь очень сложно претендовать на медали.

У “Краснодара” есть преимущество за счёт лёгкого календаря, хотя вполне возможно, что они не смогут победить “Ростов” на выезде в ближайшем 21‑м туре. Ростовчане выйдут “на багаже” Валерия Карпина», — сказал Аршавин в эфире «Матч ТВ».

После 20 туров РПЛ сезона-2024/2025 «Краснодар» и «Зенит» набрали по 43 очка и занимают первое и второе места соответственно в турнирной таблице. «Спартак» с 40 очками — на третьем месте. Четвёртым идёт «Динамо» Москва, у которого 39 очков.