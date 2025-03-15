Андрей Аршавин: у «Краснодара» на финише РПЛ есть преимущество за счёт лёгкого календаря

«Думаю, что тройка лидеров останется неизменной. “Краснодар”, “Спартак” и “Зенит” разберут медали. Как они расположатся, сейчас трудно сказать, но “Динамо” теперь очень сложно претендовать на медали.



У “Краснодара” есть преимущество за счёт лёгкого календаря, хотя вполне возможно, что они не смогут победить “Ростов” на выезде в ближайшем 21‑м туре. Ростовчане выйдут “на багаже” Валерия Карпина», — сказал Аршавин в эфире «Матч ТВ».