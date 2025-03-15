«Временами выть хочется…» Кто убил тренера Ярцева, раскрывшего талант Дзюбы?

Дзюба: «Как жаль, что он не увидел мой гол…»
Артем Дзюба, на днях ставший лучшим бомбардиром в истории российского футбола, свой первый гол на взрослом уровне забил в феврале 2007 года — в кубковой игре с «Сибирью». Молодой форвард «Спартака» посвятил этот мяч своему тренеру по спартаковской школе Александру Ярцеву, сыну Георгия Ярцева.
— Вы не представляете даже, сколько времени он со мной возился, сколько сил отдал тому, чтобы я стал играть сначала в дубле «Спартака», а затем и в первой команде. Как жаль, что он не увидит этот гол. Думаю, что он бы его оценил, — заметил Дзюба после матча с «Сибирью».
Александр Ярцев родился в 1972 году. Занимался футболом, но большим игроком не стал. Зато нашел себя в тренерской профессии. Восемь лет работал в школе «Спартака». Считался талантливым специалистом. Именно он в свое время набирал команду юношей 1988 года рождения, в которую вошел и Дзюба.
— У него было прекрасное чутье на отбор мальчишек, — говорил «Известиям» заслуженный тренер России, в прошлом вратарь «Спартака» Валентин Ивакин. — Он ни с кем не конфликтовал: ни с руководством, ни с родителями учеников. Но Александр был принципиальным человеком, всегда отстаивал свою точку зрения.
— Он работал на наборе. Брал детишек шести лет, работал с ними до 11−12 и передавал другому тренеру, — рассказывал директор СДЮШОР «Спартак» Петр Шубин.
— Как детишки к нему относились?
— Замечательно. Любили его…
«Кричу: “Саша! Саша!” И этот запах… Запах смерти»
Ярцева-младшего убили 18 февраля 2007 года.
— В пятницу Александр должен был проводить тренировку, но не явился на нее, — рассказывал «Советскому спорту» директор СДЮШОР «Спартак» Петр Шубин. — Мы звонили ему на мобильник, но он был выключен. По домашнему телефону никто не отвечал. В субботу был выходной, а в воскресенье у его команды состоялась товарищеская игра. Но он снова не пришел. Тогда я позвонил его маме — Любови Ивановне. Она, насколько я понимаю, и поехала к нему домой…
Из интервью Любови Ярцевой сайту «Матч ТВ» в октябре 2023 года:
— Волнение по поводу неотвечания Саши на звонки в предыдущие дни нарастало. Накануне была в Большом театре и даже плохо себя почувствовала, настолько мысли не давали покоя. На следующий день поехала в милицию, там сразу согласились помочь. С двумя милиционерами поехали на оперативной машине к сыну домой. Открыли квартиру запасными ключами. Вижу, висит его куртка. Бегу в одну комнату: «Саша! Саша!» Затем в другую. Его нет. И вдруг понимаю, что милиция не пускает меня в третью комнату. Встали стеной, подталкивают к выходу. И запах — не могу его забыть. Запах смерти. Тогда и поняла. Меня вывели, сделали укол, усадили на стульчик…
Как по горячим следам рассказали тогда «Известиям» в УВД Северо-Восточного округа Москвы, прибывшие эксперты установили, что Александр получил несколько ударов тупым предметом по голове и скончался от множественных черепно-мозговых травм. Труп, судя по всему, пролежал в квартире не менее суток. Замок был исправен, следов кражи не обнаружено.
— Не исключено, что убийца был хорошим знакомым Ярцева, тот сам впустил его в квартиру. Убив Ярцева, злоумышленник вышел и защелкнул дверной замок, — заявил «Известиям» источник, близкий к следствию.
Георгий Ярцев с женой
Убийцей была женщина?
Следствие по этому делу в самом начале едва не пошло по ложному пути. Причиной тому стала… обычная шапка.
— Оперативники нашли в квартире у Александра Ярцева шапку, очень похожую на женскую, — рассказал «КП» сотрудник прокуратуры СВАО. — Мать погибшего говорила, что раньше никогда ее в квартире сына не видела. Мы сразу стали отрабатывать версию, что убийцей могла быть женщина. На головном уборе оказалось несколько волосков — их направили на экспертизу.
Однако обнаруженная шапка оказалась ложным следом — выяснилось, что она принадлежала самому Александру. Он купил ее незадолго до смерти.
— Мы пытаемся поминутно восстановить последние два дня его жизни, — говорили оперативники. — В четверг он виделся с друзьями и после этого на людях не появлялся. Соседи заметили, как он выходил из подъезда в субботу накануне своей смерти (предположительно, его убили во второй половине дня). Но как и с кем вернулся обратно, никто не видел.
Вскоре один из жильцов подъезда дома, в котором проживал Ярцев-младший (за год до смерти он развелся), дал довольно ценные показания. Удалось составить фоторобот предполагаемого преступника.
Сосед погибшего тренера Василий видел, как Александр вернулся домой в среду вечером. Он подошел к двери своей квартиры, позвонил, и ему открыл дверь мужчина, который уже не раз бывал в гостях у Ярцева-младшего.
«Я раза четыре видел этого человека в нашем доме, они дружили с Сашей», — рассказал он в интервью газете «Твой день».
Василий составил фоторобот мужчины, гостившего у Ярцева. «Это был темноволосый и смуглый мужчина с тонкими чертами лица. На вид ему лет сорок. Вообще, внешность у него приятная, располагающая к общению. Одет он был в спортивную кофту и джинсы. Я не знаю, что могло произойти между ними. Никогда не мог предположить, что доброго и миролюбивого Сашу кто-то может убить».
Роковой кредит на покупку машины?
Так какой же мотив убийства? Бытовая ссора? Деньги? Что-то еще?
В октябре 2007 года в прессе была озвучена следующая версия. Выяснилось, что незадолго до гибели Ярцев-младший взял кредит на покупку машины. Но приобрести автомобиль 34-летний мужчина так и не успел — деньги, выданные Александру банком, бесследно испарились.
— Нам известно, куда делись деньги, — рассказывал Агентству федеральных расследований источник, знакомый с ситуацией. — Потом их со счета сняли. Есть два человека, которые эту сумму какое-то время друг другу передавали, и в итоге эти деньги где-то потерялись. Эти люди — работники автосервиса. Ими сейчас больше всего и интересуется следствие.
Но никого так и не задержали. Прошло уже 18 лет, а убийца не найден.
«Круг подозреваемых очень узок. Почему никого не нашли?!»
— Дело не закрыто, недавно был звонок, следствие возобновили, — сообщила «Матч ТВ» в октябре прошлого года Любовь Ярцева. — Насколько понимаю, муж имел к этому отношение. Мы с Георгием почти не обсуждали трагедию, настолько глубокий след она в нас оставила. Лишь в последние годы стали упоминать сына в семейных разговорах: «Наш Сашка». Очень большая боль. В какой-то момент по телефонному звонку и оставленным на столе документам я поняла: Георгий не пустил дело на самотек и даже кому-то платил, чтобы поиски продолжались. В конце концов вывела его на разговор, и муж это признал. Следователи сказали: «Ждите, преступники обязательно допустят прокол, мы задействовали прослушку». Иногда мужа вызывали звонком, и он уезжал в органы. Сейчас звонят мне, уточняют детали, задают вопросы. То есть процесс идет. Поражает другое. Круг подозреваемых очень узок, мы почти знаем, кто это сделал. Кроме окружения сына некому, он не пустил бы в квартиру незнакомцев. Почему не могут раскрыть и доказать?!
Когда случилась трагедия, Георгий Ярцев находился на сборах с «Торпедо». Узнав о случившемся, тренер тут же вернулся в Москву. В прессе Георгий Александрович старался не высказываться на тему гибели сына.
— Человек способен пережить любую трагедию? — спросили Ярцева-старшего обозреватели «СЭ» Александр Кружков и Юрий Голышак в марте 2008 года.
— Трудный вопрос. Как можно пережить то, что произошло в нашей семье, гибель сына? Это заноза в тебе, каждое напоминание возвращает к этому. На людях кажется, что ты пережил эту трагедию, но внутри все равно остаешься с ней один на один. Временами выть хочется. Но я мужчина, за моей спиной близкие. Нужно жить и держаться.
— Как у вас получалось работать, когда душа разорвана в клочья?
— Кто-то говорит, что «работа спасает»…
— Не спасает?
— Нет. Стимулирует жить — это да. На годовщину гибели сына пришло столько народа… Люди как свое приняли горе, свалившееся на нашу семью.
— Время лечит?
— Нет. И никогда не вылечит. До гробовой доски это камнем будет лежать на моей душе.
— Расследование убийства Александра Ярцева продолжается?
— Продолжается. Пока никого не нашли. Давайте сменим тему.