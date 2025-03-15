«Временами выть хочется…» Кто убил тренера Ярцева, раскрывшего талант Дзюбы?

— Дело не закрыто, недавно был звонок, следствие возобновили, — сообщила «Матч ТВ» в октябре прошлого года Любовь Ярцева. — Насколько понимаю, муж имел к этому отношение. Мы с Георгием почти не обсуждали трагедию, настолько глубокий след она в нас оставила. Лишь в последние годы стали упоминать сына в семейных разговорах: «Наш Сашка». Очень большая боль. В какой-то момент по телефонному звонку и оставленным на столе документам я поняла: Георгий не пустил дело на самотек и даже кому-то платил, чтобы поиски продолжались. В конце концов вывела его на разговор, и муж это признал. Следователи сказали: «Ждите, преступники обязательно допустят прокол, мы задействовали прослушку». Иногда мужа вызывали звонком, и он уезжал в органы. Сейчас звонят мне, уточняют детали, задают вопросы. То есть процесс идет. Поражает другое. Круг подозреваемых очень узок, мы почти знаем, кто это сделал. Кроме окружения сына некому, он не пустил бы в квартиру незнакомцев. Почему не могут раскрыть и доказать?!