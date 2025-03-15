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«Я упал, и на меня начали орать». Гонду раскрыл подробности скандального матча с «Факелом»

Нападающий санкт-петербургского «Зенита» Лусиано Гонду высказался о скандальном матче 20-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 с воронежским «Факелом» (2:0).

Источник: Чемпионат.com

Игра прошла на стадионе «Факел» в Воронеже.

— У тебя по ходу матча были инциденты с игроками «Факела». Как это выглядело в твоих глазах?

— По моему мнению, игрок «Факела» вёл себя некрасиво, неспортивно: в борьбе я упал, на меня начали орать, потом гримасничать и кричать разные слова… Но позволю себе не поднимать тему оскорблений — всё разобрали на заседании КДК.

Нужно двигаться дальше. Понятно, что всё это не красит футбол. Но мы все должны оставаться профессионалами и уважать друг друга, — сказал Гонду в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Зимину.

В нынешнем сезоне Гонду сыграл за «Зенит» 18 матчей во всех турнирах, в которых отметился восемью забитыми мячами и одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2028 года с опцией продления ещё на один год. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 23-летнего футболиста составляет € 12 млн.

В воскресенье, 16 марта, «Зенит» сыграет со «Спартаком» в рамках 21-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025.

Факел
0:2
Первый тайм: 0:1
Зенит
Футбол, Премьер-лига, Тур 20
8.03.2025, 14:30 (МСК UTC+3)
Факел, 8973 зрителя
Главные тренеры
Дмитрий Пятибратов
Сергей Семак
Голы
Зенит
Лусиано Гонду
(Густаво Мантуан)
19′
Матео Кассьерра
(Лусиано Гонду)
57′
Составы команд
Факел
31
Александр Беленов
4
Макс Дзиов
32′
47
Сергей Божин
72
Райан Сенхаджи
44′
23
Вячеслав Якимов
37′
64
Андрей Ивлев
6
Дилан Мертенс
59′
13
Игорь Калинин
10
Ильнур Альшин
59′
9
Алексей Каштанов
11
Никита Моцпан
8′
46′
7
Мохамед Браими
77
Александр Ломовицкий
70′
21
Михаил Щетинин
15
Владимир Ильин
70′
71
Антон Ковалев
Зенит
1
Евгений Латышонок
3
Дуглас Сантос
25
Страхиня Эракович
27
Нино
8
Маркус Вендел
74′
14
Саша Зделар
17
Андрей Мостовой
90′
77
Ильзат Ахметов
67
Максим Глушенков
46′
30
Матео Кассьерра
11
Луис Энрике
86′
4
Юрий Горшков
32
Лусиано Гонду
70′
70
Огнен Мимович
78′
31
Густаво Мантуан
70′
7
Александр Соболев
Статистика
3
Желтые карточки
1
1
Красные карточки
1
0
Голевые моменты
0
4
Удары (всего)
18
3
Удары в створ
7
0
Штанги, перекладины
0
5
Угловые
5
21
Фолы
9
1
Офсайды
2
Судейская бригада
Главный судья
Виталий Мешков
(Россия, Дмитров)
Боковой судья
Арам Петросян
(Россия, Бронницы)
Боковой судья
Константин Шаламберидзе
(Россия, Москва)
ВАР
Павел Кукуян
(Россия, Сочи)
Ассистент ВАР
Роман Сафьян
(Россия, Москва)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти