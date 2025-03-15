«Химки» — «Ахмат»: стартовые составы команд на матч 21-го тура РПЛ

После 20 сыгранных матчей «Химки» располагаются на 12-й строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 19 очков. «Ахмат» после аналогичного количества игр занимает 14-е место, заработав 17 очков. Турнирную таблицу чемпионата России сезона-2024/2025 возглавляет «Краснодар», у которого 43 очка.