Худшая команда РПЛ победила в чемпионате впервые с июля

Встреча прошла в субботу, 15 марта, и завершилась со счетом 1:0. На 53-й минуте гости остались в меньшинстве. Прямую красную карточку за грубый фол получил Дилан Мертенс. Единственный мяч был забит в добавленное время, собственные ворота поразил защитник воронежцев Сергей Божин.