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Худшая команда РПЛ победила в чемпионате впервые с июля

«Оренбург» на своем поле обыграл воронежский «Факел» в матче 21-го тура Российской Премьер-лиги (РПЛ).

Источник: ФК "Оренбург"

Встреча прошла в субботу, 15 марта, и завершилась со счетом 1:0. На 53-й минуте гости остались в меньшинстве. Прямую красную карточку за грубый фол получил Дилан Мертенс. Единственный мяч был забит в добавленное время, собственные ворота поразил защитник воронежцев Сергей Божин.

«Оренбург», и «Факел» остаются худшими командами РПЛ. Оренбуржцы, которые победили в РПЛ впервые с июля, с 11 очками занимают последнее место в чемпионате, а воронежцы с 14 очками находятся на предпоследнем, 15-м месте.

«Оренбург» в следующем туре 29 марта на выезде сыграет с московским «Динамо». «Факел» днем позже на чужом поле встретится с «Краснодаром».

Оренбург
1:0
Первый тайм: 0:0
Факел
Футбол, Премьер-лига, Тур 21
15.03.2025, 12:00 (МСК UTC+3)
Газовик
Главные тренеры
Владимир Слишкович
Дмитрий Пятибратов
Голы
Оренбург
Сергей Божин
90+5′
Составы команд
Оренбург
1
Богдан Москвичев
5
Алексей Татаев
69′
35
Казымджан Караташ
38
Артем Касимов
87
Данила Прохин
14
Ярослав Михайлов
80
Джимми Марин
81
Максим Сидоров
8
Иван Башич
21′
60′
90
Максим Савельев
89′
9
Брайан Мансилья
90′
18
Александр Коваленко
10
Саид Сахархизан
74′
7
Эмирджан Гюрлюк
Факел
31
Александр Беленов
4
Макс Дзиов
47
Сергей Божин
72
Райан Сенхаджи
33
Ираклий Квеквескири
67′
9
Алексей Каштанов
13
Игорь Калинин
83′
10
Ильнур Альшин
11
Никита Моцпан
58′
7
Мохамед Браими
64
Андрей Ивлев
44′
46′
6
Дилан Мертенс
53′
77
Александр Ломовицкий
90′
21
Михаил Щетинин
15
Владимир Ильин
58′
23
Вячеслав Якимов
Статистика
3
Желтые карточки
2
0
Красные карточки
1
0
Голевые моменты
0
17
Удары (всего)
6
6
Удары в створ
2
0
Штанги, перекладины
0
7
Угловые
2
16
Фолы
13
1
Офсайды
0
Судейская бригада
Главный судья
Артем Любимов
(Россия, Санкт-Петербург)
Боковой судья
Дмитрий Жвакин
(Россия, Ленинградская область)
Боковой судья
Валентин Мурашов
(Россия, Москва)
ВАР
Евгений Кукуляк
(Россия, Калуга)
Ассистент ВАР
Алексей Амелин
(Россия, Тула)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти