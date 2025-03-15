Драматичная развязка в битве аутсайдеров РПЛ! «Оренбург» вырвал победу на 90+5-й минуте

Но «Оренбург» всё-таки додавил оставшегося в меньшинстве соперника. Точнее, так казалось изначально, поскольку мяч оказался в сетке. 60-я минута: Максим Савельев вышёл на замену. 86-я минута: он же проткнул мяч в ближний угол после того, как сыграл опережение. Правда, Любимов отменил гол после просмотра. По мнению судьи, Савельев высоко задрал ногу в единоборстве с Райаном Сенхаджи, который получил удар по голове. Кстати, перед этим судьи отменили ещё один гол хозяев — на этот раз увидели игру рукой в атаке у Брайана Мансильи.