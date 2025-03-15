Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Драматичная развязка в битве аутсайдеров РПЛ! «Оренбург» вырвал победу на 90+5-й минуте

Хозяева прервали ужасную серию, а «Факел» провел почти весь второй тайм в меньшинстве.

Источник: Чемпионат.com

Две худшие команды РПЛ открыли программу 21-го тура. «Оренбург» и «Факел» определили победителя в добавленное время.

Футбол
Премьер-лига 2024/2025
Тур 21, 15.03.2025, 12:00
Оренбург
1
Факел
0

У хозяев удручающее положение — последнее место в таблице с отставанием от зоны стыков в девять очков. Серия поражений насчитывает восемь матчей, серия без побед — 19. Болельщики «Оренбурга», мы вам сочувствуем! «Факел» тоже забыл, как побеждать в РПЛ (он не делал этого с 18 октября). Правда, до зоны стыков не так далеко — три очка.

Пресс-служба «Оренбурга» сообщила, что в предстоящем матче разыграют шуточный кубок «эль-пластико». Клуб привлёк внимание к проблемам экологии. Перед встречей он организовал сбор пластика, загрязняющего окружающую среду. Условия такие: принеси пластиковую тару и получи билет на следующий домашний матч. «Факел» и «Оренбург» — только эти две команды проводят домашние встречи РПЛ на искусственном газоне.

Источник: ФК "Оренбург"

Первый тайм завершился без голов. Но кого это удивило? «Факел» — худшая команда лиги по забитым мячам, «Оренбург» — третья с конца. Впрочем, могли забивать и те, и другие. У гостей два хороших момента запорол Александр Ломовицкий. Сначала он как следует не попал по мячу после передачи Алексея Каштанова. Вместо акцентированного удара получилась какая-то «ковыряшка» — у вратаря хозяев Богдана Москвичёва не возникло никаких проблем.

А позднее перед Ломовицким не было никого, но он не попал в пустые ворота с метра (пробил головой выше перекладины). Каштанов в перерыве пообещал поговорить с Александром. Нападающий был уверен, что после этой беседы Ломовицкий обязательно забьёт. У «Оренбурга» до перерыва мог отличиться Иван Башич. Пожалуй, Александр Беленов справился с дальним ударом полузащитника, однако в дело вмешалась голова Владимира Ильина. От неё мяч изменил траекторию и вонзился в перекладину.

Дмитрий Пятибратов произвёл замену в перерыве и выпустил на поле Дилана Мертенса. И тот сделал серьёзную заявку на антигероя тура. Восемь минут — столько на поле провёл нидерландец. А потом наступил сзади на ахилл Саиду Сахархизану — арбитр Артём Любимов сразу показал красную карточку. Пособие по тому, как не нужно выходить на замену. Сам Мертенс не спорил с судьёй, что можно принять за согласие с удалением.

Источник: ФК "Оренбург"

Позже в центре внимания оказался другой футболист «Факела» — Сергей Божин. Сначала защитник воронежского клуба головой пробил в перекладину, а потом схватил за футболку Алексея Татаева в своей штрафной площади. Любимова пригласили к монитору, но главный арбитр, по всей видимости, посчитал, что в этот момент Божина блокировал Данила Прохин. Решение судьи: штрафной в пользу «Факела».

Но «Оренбург» всё-таки додавил оставшегося в меньшинстве соперника. Точнее, так казалось изначально, поскольку мяч оказался в сетке. 60-я минута: Максим Савельев вышёл на замену. 86-я минута: он же проткнул мяч в ближний угол после того, как сыграл опережение. Правда, Любимов отменил гол после просмотра. По мнению судьи, Савельев высоко задрал ногу в единоборстве с Райаном Сенхаджи, который получил удар по голове. Кстати, перед этим судьи отменили ещё один гол хозяев — на этот раз увидели игру рукой в атаке у Брайана Мансильи.

Судья накинул семь минут, и «Оренбург» всё-таки затолкал на пятой. Теперь всё было по правилам. Казымджан Караташ навесил на дальний угол, а там мяч влетел в ворота «Факела» от Сергея Божина. Как же не повезло в этом эпизоде гостям!

«Оренбург» прервал серию из 19 матчей без побед. Команда впервые выиграла в РПЛ при Владимире Слишковиче. Правда, всё равно осталась на последнем месте.

Автор: Кирилл Закатченко

Оренбург
1:0
Первый тайм: 0:0
Факел
Футбол, Премьер-лига, Тур 21
15.03.2025, 12:00 (МСК UTC+3)
Газовик
Главные тренеры
Владимир Слишкович
Дмитрий Пятибратов
Голы
Оренбург
Сергей Божин
90+5′
Составы команд
Оренбург
1
Богдан Москвичев
5
Алексей Татаев
69′
35
Казымджан Караташ
38
Артем Касимов
87
Данила Прохин
14
Ярослав Михайлов
80
Джимми Марин
81
Максим Сидоров
8
Иван Башич
21′
60′
90
Максим Савельев
89′
9
Брайан Мансилья
90′
18
Александр Коваленко
10
Саид Сахархизан
74′
7
Эмирджан Гюрлюк
Факел
31
Александр Беленов
4
Макс Дзиов
47
Сергей Божин
72
Райан Сенхаджи
33
Ираклий Квеквескири
67′
9
Алексей Каштанов
13
Игорь Калинин
83′
10
Ильнур Альшин
11
Никита Моцпан
58′
7
Мохамед Браими
64
Андрей Ивлев
44′
46′
6
Дилан Мертенс
53′
77
Александр Ломовицкий
90′
21
Михаил Щетинин
15
Владимир Ильин
58′
23
Вячеслав Якимов
Статистика
3
Желтые карточки
2
0
Красные карточки
1
0
Голевые моменты
0
17
Удары (всего)
6
6
Удары в створ
2
0
Штанги, перекладины
0
7
Угловые
2
16
Фолы
13
1
Офсайды
0
Судейская бригада
Главный судья
Артем Любимов
(Россия, Санкт-Петербург)
Боковой судья
Дмитрий Жвакин
(Россия, Ленинградская область)
Боковой судья
Валентин Мурашов
(Россия, Москва)
ВАР
Евгений Кукуляк
(Россия, Калуга)
Ассистент ВАР
Алексей Амелин
(Россия, Тула)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти