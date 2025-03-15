Генич назвал матч «Спартак» — «Зенит» игрой за три с половиной очка

— В этом сезоне матч «Спартак» — «Зенит» интересен еще и прямой конкуренцией команд в турнирной таблице.
— Да, «Спартак» — «Зенит» — игра за три с половиной очка. При равенстве очков первый дополнительный показатель — игры друг с другом. В Санкт-Петербурге случилась ничья. Если сейчас «Спартак» одержит победу, то при равенстве очков у них будет преимущество над «Зенитом». Если победит «Зенит», тогда «Спартак» отваливается на шесть очков, и в оставшихся турах такое отыграть будет очень сложно. Плюс, у «Зенита» останется преимущество по личным встречам.
— Как может пройти это дерби двух столиц?
— Если стратегически смотреть на таблицу и календарь, ничья в Москве — неплохой результат. Может быть, «Зенит» сыграет в закрытой манере, лишит «Спартак» пространства. А обороняться петербуржцы умеют. Плюс, сейчас у них хороший голкипер, умеющий вытянуть нужный результат. Игра со всех точек зрения чрезвычайно важная и интригующая. Учитывая все то, что окружало этот матч, это вызывает особый интерес к встрече. Полный стадион! Думаю, мы все должны получить максимум удовольствия от просмотра этого матча.
— Перед этим матчем громыхнула история с Венделом. Как она скажется на игре?
— Вендел — ключевой игрок «Зенита», большая потеря. Это подпортило «Зениту» впечатление от выезда в Воронеж. Результат положительный, но в планы Сергея Богдановича Семака точно не водила потеря одного из лидеров.
— Вендела вообще реально заменить?
— «Зенит» взял Зделара на флажке трансферного окна. Большая команда на то и большая, чтобы иметь какие-то альтернативные варианты, другой план. Мы видели «Зенит» без Вендела с ЦСКА. Там не все получалось. Но какой-то «план В» или «план С» у Семака и его тренерского штаба, уверен, имеется.
«Спартак» и «Зенит» сыграют в Москве 16 марта. Начало игры — в 19:45 мск.