Генич назвал матч «Спартак» — «Зенит» игрой за три с половиной очка

— Да, «Спартак» — «Зенит» — игра за три с половиной очка. При равенстве очков первый дополнительный показатель — игры друг с другом. В Санкт-Петербурге случилась ничья. Если сейчас «Спартак» одержит победу, то при равенстве очков у них будет преимущество над «Зенитом». Если победит «Зенит», тогда «Спартак» отваливается на шесть очков, и в оставшихся турах такое отыграть будет очень сложно. Плюс, у «Зенита» останется преимущество по личным встречам.