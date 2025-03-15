Уход Карпина, трансфер Глебова, побег Саравии — большое интервью босса «Ростова»

— Здесь очень все просто. Есть акционерное общество — футбольный клуб «Ростов», 51% акций которого принадлежит правительству Ростовской области и 49% — ООО «Лернако». Мы, как акционеры, регулярно взаимодействуем с Правительством в рамках формирования бюджета клуба. Правительство выделяет клубу целевой грант по линии министерства спорта — 750 миллионов рублей в год на ограниченные статьи расходов. Других бюджетных денег у нас нет. Однако важно понимать, что бюджет клуба гораздо больше — мы за 2024 год только налогов заплатили около 1,3 миллиарда рублей. У нас же не только главная команда, но и «Ростов-2», и «молодежка», и женская команда, и академия, где занимаются 958 детей — это и заработная плата сотрудников клуба, и медицинские услуги и другие статьи расходов. Плюс расходы на логистику начиная с 2022 года выросли на 30−35 процентов.