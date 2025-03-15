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Дубль Агаларова помог махачкалинскому «Динамо» разгромить «Крылья Советов»

МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Махачкалинский футбольный клуб «Динамо» разгромил самарские «Крылья Советов» в матче 21-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Источник: РИА "Новости"

Встреча прошла в Каспийске и завершилась крупной победой хозяев со счетом 4:0. Дубль оформил Гамид Агаларов (30-я и 75-я минуты), который свой второй мяч забил с пенальти, по голу на счету Мохамеда Аззи (36) и Шамиля Гаджиева (89), впервые сыгравшего в РПЛ. На 49-й минуте вторую желтую карточку получил защитник «Крыльев Советов» Илья Гапонов.

Перешедший зимой из алжирского клуба «Белуиздад» Аззи забил свой второй гол в трех матчах за «Динамо». Вратарь махачкалинской команды Тимур Магомедов отыграл на ноль в своей дебютной игре в РПЛ. Ранее в этом сезоне он выходил на поле только в матчах Кубка России.

«Динамо» прервало серию из пяти матчей без побед в национальном первенстве и поднялось на десятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 21 очко. Махачкалинцы одержали свою самую крупную победу в высшем российском дивизионе. Прежде они не выигрывали с разницей больше одного мяча. «Крылья Советов» с 19 баллами опустились на 12-ю строчку.

В 22-м туре «Динамо» в гостях сыграет с ЦСКА 29 марта, а «Крылья Советом» днем ранее примут московский «Локомотив».

Динамо Мх
4:0
Первый тайм: 2:0
Крылья Советов
Футбол, Премьер-лига, Тур 21
15.03.2025, 17:00 (МСК UTC+3)
Анжи Арена
Главные тренеры
Хасанби Биджиев
Игорь Осинькин
Голы
Динамо Мх
Гамид Агаларов
(Эгаш Касинтура)
30′
Мохамед Аззи
38′
Гамид Агаларов
75′
Шамиль Гаджиев
89′
Составы команд
Динамо Мх
39
Тимур Магомедов
4
Идар Шумахов
46′
5
Джемал Табидзе
47
Никита Глушков
46′
70
Валентин Пальцев
11
Эгаш Касинтура
22
Мохамед Аззи
88′
53
Шамиль Гаджиев
77
Темиркан Сундуков
71′
71
Ян Дапо
19
Кирилл Зинович
71′
21
Абдулпаша Джабраилов
7
Абакар Гаджиев
79′
10
Джавад Хоссейннеджад
25
Гамид Агаларов
79′
28
Сердер Сердеров
Крылья Советов
30
Сергей Песьяков
3
Томас Галдамес
95
Илья Гапонов
25′
49′
5
Доминик Ороз
21
Дмитрий Иванисеня
13
Иван Сергеев
23
Гленн Бейл
46′
57′
24
Роман Евгеньев
6
Сергей Бабкин
77′
34
Лука Гагнидзе
9
Антон Зиньковский
57′
25
Кирилл Печенин
20
Амар Рахманович
46′
57′
11
Роман Ежов
28
Игорь Дмитриев
80′
73
Владислав Шитов
Статистика
2
Желтые карточки
4
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
12
Удары (всего)
3
5
Удары в створ
0
0
Штанги, перекладины
0
1
Угловые
3
11
Фолы
18
3
Офсайды
0
Судейская бригада
Главный судья
Артем Чистяков
(Россия, Азов)
Боковой судья
Алексей Ширяев
(Россия, Ставрополь)
Боковой судья
Андрей Образко
(Россия, Ставрополь)
ВАР
Сергей Карасев
(Россия, Москва)
Ассистент ВАР
Ян Бобровский
(Россия, Санкт-Петербург)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти