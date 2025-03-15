Дубль Агаларова помог махачкалинскому «Динамо» разгромить «Крылья Советов»

Встреча прошла в Каспийске и завершилась крупной победой хозяев со счетом 4:0. Дубль оформил Гамид Агаларов (30-я и 75-я минуты), который свой второй мяч забил с пенальти, по голу на счету Мохамеда Аззи (36) и Шамиля Гаджиева (89), впервые сыгравшего в РПЛ. На 49-й минуте вторую желтую карточку получил защитник «Крыльев Советов» Илья Гапонов.
Перешедший зимой из алжирского клуба «Белуиздад» Аззи забил свой второй гол в трех матчах за «Динамо». Вратарь махачкалинской команды Тимур Магомедов отыграл на ноль в своей дебютной игре в РПЛ. Ранее в этом сезоне он выходил на поле только в матчах Кубка России.
«Динамо» прервало серию из пяти матчей без побед в национальном первенстве и поднялось на десятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 21 очко. Махачкалинцы одержали свою самую крупную победу в высшем российском дивизионе. Прежде они не выигрывали с разницей больше одного мяча. «Крылья Советов» с 19 баллами опустились на 12-ю строчку.
В 22-м туре «Динамо» в гостях сыграет с ЦСКА 29 марта, а «Крылья Советом» днем ранее примут московский «Локомотив».