Дубль Агаларова помог махачкалинскому «Динамо» разгромить «Крылья Советов»

«Динамо» прервало серию из пяти матчей без побед в национальном первенстве и поднялось на десятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 21 очко. Махачкалинцы одержали свою самую крупную победу в высшем российском дивизионе. Прежде они не выигрывали с разницей больше одного мяча. «Крылья Советов» с 19 баллами опустились на 12-ю строчку.