В «Локомотиве» объяснили, из-за чего откладывали приглашение Гилерме на работу

«Затянулось приглашение Гилерме? Маринато Гилерме сам определялся, когда мы принимали решение о его работе в системе подготовки молодых футболистов, — сказал Нагорных. — Сложно для профессионального футболиста закончить свою карьеру, Маринато это решение принял, поэтому сегодня мы с ним договорились, он работает в департаменте молодежного футбола. Мы сделаем обязательно прощальный матч, мы это обсуждаем, точно все слова благодарности, которые Маринато хотят сказать и руководители, и болельщики, будут сказаны».