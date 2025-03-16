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В «Локомотиве» объяснили, из-за чего откладывали приглашение Гилерме на работу

Гилерме 3 марта стал координатором по развитию и подготовке вратарей молодежных команд и академии «Локомотива», в июле он покинул команду по истечении контракта.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Маринато Гилерме оттягивал принятие решение о завершении карьеры, поэтому не сразу был приглашен на работу в московский футбольный клуб «Локомотив». Об этом ТАСС рассказал председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных.

3 марта Гилерме стал координатором по развитию и подготовке вратарей молодежных команд и академии «Локомотива». Футболист покинул команду 1 июля 2024 года по истечении контракта.

«Затянулось приглашение Гилерме? Маринато Гилерме сам определялся, когда мы принимали решение о его работе в системе подготовки молодых футболистов, — сказал Нагорных. — Сложно для профессионального футболиста закончить свою карьеру, Маринато это решение принял, поэтому сегодня мы с ним договорились, он работает в департаменте молодежного футбола. Мы сделаем обязательно прощальный матч, мы это обсуждаем, точно все слова благодарности, которые Маринато хотят сказать и руководители, и болельщики, будут сказаны».

Гилерме 39 лет, он выступал за «Локомотив» с 2007 по 2024 год. Вместе с клубом стал чемпионом России, четыре раза выиграл кубок страны и один раз — Суперкубок России. В ноябре 2015 года Гилерме получил гражданство России. За российскую сборную вратарь провел 19 матчей. В составе «Локомотива» Гилерме принял участие в 387 играх.

Зимой «Локомотив» не подписал новых игроков. «Матч с “Динамо” (2:1) вам является ответом на вопрос [об отсутствии трансферов]? Я не считаю неудачными матчами первые игры после рестарта с “Ахматом” (1:1) и махачкалинским “Динамо” (1:1), — сказал Нагорных. — Мы всегда сложно входим в новые отрезки. Начало чемпионата, прошлогодняя весенняя часть, всегда сложно входим. Поэтому это абсолютно объяснимая ситуация», — отметил Нагорных.