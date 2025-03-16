Койта и Пьянич пропустят матч с «Акроном» из-за травм

«В матче против “Акрона” недоступными по медицинским показателям для тренерского штаба будут Секу Койта и Миралем Пьянич, у них были небольшие повреждения в игре против “Динамо” в Кубке страны. Ничего страшного нет, мы ожидаем их возвращения на поле в первом матче после международной паузы», — приводит слова Безуглова официальный Telegram-канал армейцев.