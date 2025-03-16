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Койта и Пьянич пропустят матч с «Акроном» из-за травм

Игроки ЦСКА Койта и Пьянич пропустят матч с «Акроном» из-за травм.

Источник: Спорт РИА Новости

МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Футболисты ЦСКА Секу Койта и Миралем Пьянич не смогут помочь команде в матче 21-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против тольяттинского «Акрона» из-за травм, сообщил главный врач команды Эдуард Безуглов.

Встреча «Акрон» — ЦСКА пройдет в Самаре в воскресенье и начнется в 13:00 мск. Койта и Пьянич пропустят игру из-за травм, полученных в матче Кубка России с московским «Динамо» (2:1).

«В матче против “Акрона” недоступными по медицинским показателям для тренерского штаба будут Секу Койта и Миралем Пьянич, у них были небольшие повреждения в игре против “Динамо” в Кубке страны. Ничего страшного нет, мы ожидаем их возвращения на поле в первом матче после международной паузы», — приводит слова Безуглова официальный Telegram-канал армейцев.