«Факел» оспорит удаление Мертенса в матче с «Оренбургом»

МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. «Факел» намерен оспорить в контрольно-дисциплинарном комитете Российского футбольного союза (КДК РФС) удаление игрока команды Дилана Мертенса в матче против «Оренбурга», сообщили РИА Новости в пресс-службе воронежского клуба.
«Факел» в субботу проиграл «Оренбургу» (0:1) в матче 21-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Как отмечается в протоколе встречи, Мертенс на 53-й минуте игры был удален за серьезное нарушение правил.
«Факел» намерен оспаривать в КДК удаление Дилана Мертенса в матче с «Оренбургом». Клуб настаивает на отмене красной карточки, которую показали голландскому игроку на 53‑й минуте матча. Дилан пытался сыграть в мяч, в его действиях не было признаков явной агрессии и умышленной грубости. Не было продавливания. Пятка нашего игрока в том эпизоде находилась на газоне, что говорит о том, что сила наступа была минимальна«, — сообщили в пресс-службе “Факела”.
«Опять же, контакт произошел в момент разворота игрока “Факела”, соперник выбегал у него из-за спины. Всё это говорит о том, что фол никак не мог повлечь за собой удаление», — добавили в клубе.