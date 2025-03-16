В «Факеле» после матча с «Оренбургом» заявили о предвзятости к команде

МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Старший селекционер футбольного клуба «Факел» Александр Самедов в разговоре с РИА Новости заявил, что, по его ощущениям, к воронежской команде предвзято относятся.
«Факел» в субботу проиграл «Оренбургу» (0:1) в матче 21-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Футболист «Факела» Дилан Мертенс на 53-й минуте игры был удален с поля. Как сообщили на следующий день РИА Новости в пресс-службе воронежцев, клуб намерен оспорить красную карточку.
«У меня есть ощущение, что “Факел” уже кто-то списал. Пора тренерскому штабу целенаправленно отрабатывать игру вдесятером, видимо. А если говорить серьезно, то, по моим ощущениям, к команде относятся предвзято. Опять крайне нефутбольное решение. Удаление за неумышленный наступ, когда не было явной агрессии, да еще во второй подряд игре на фоне тяжелейшей борьбы за выживание», — сказал Самедов.
«С кем я только ни говорил, все убеждены, что это желтая карточка, а не красная. И снова не работает VAR, который должен такие решения отменять. Я не знаю, с чем это связано и как это объяснить. Это уже смехотворно», — добавил он.
«Факел» занимает предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 14 очков. Отрыв от идущего последним «Оренбурга» составляет три очка. Отставание от 12-й строчки и зоны сохранения прописки в премьер-лиге составляет 5 очков, от зоны стыков за право остаться в элите российского футбола — 4 очка.