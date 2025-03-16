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Дзюба не забил впервые в 2025-м, у Акинфеева — ассист на Гуарирапу! ЦСКА смял «Акрон» и приблизился к «Динамо»

Тяжелая победа армейцев на выезде.

Источник: ФК «Акрон»

Продолжит ли Артем Дзюба свое голевое шествие? Этот вопрос был главным применительно к матчу между «Акроном» и ЦСКА. 36-летний нападающий в прошлом туре стал лучшим бомбардиром в истории российского футбола, забил в Кубке «Спартаку», а затем неожиданно получил вызов в национальную сборную спустя четыре года. Дзюба, находящийся в суперформе, является самым настоящим кошмаром для защитников. А мотивированный Дзюба страшен вдвойне.

ЦСКА же отлично начал весенний отрезок и еще ни разу не проиграл. После ничьей «Динамо» и «Локомотива» армейцы получили шанс максимально приблизиться к топ-5, и не собирались его упускать. Марко Николич, несмотря на важность выезда в Самару, вновь прибегнул к ротации. Стартовый состав получился не самым привычным: Круговой и Келлвен на флангах обороны, Жемалетдинов на вершине ромба и два нападающих — Глебов и Гуарирапа. Файзуллаев и Мусаев остались в запасе, а Пьянич и Койта не попали в заявку из-за повреждений.

Связка Глебова и Кисляка снова в деле

Начало матча определенно осталось за хозяевами. «Акрон» прессинговал, старался вжимать гостей в их штрафную и не давал им спокойно выйти со своей половины поля. Дзюба, незадолго до стартового свистка получивший красивую именную футболку с цифрой «234», был активен с первых минут. Он в свойственной для себя манере боролся, скидывал партнерам, находясь спиной к воротам, и всяческим образом создавал давление. После одной из его передач Лончар мог отличиться, но удар, хоть и наносился с близкого расстояния, проблем Акинфееву не доставил. Впрочем, черногорец даже не расстроился — наоборот, продемонстрировал широкую улыбку и вернулся на свою позицию в центр.

Стартового запала «Акрона» хватило на небольшой отрезок времени, затем ЦСКА смог забрать мяч под контроль. Правда, у гостей возникали проблемы с созданием моментов. За первые 20 минут можно разве что вспомнить удар Жемалетдинова с дальней дистанции, но и там опасность возникла из-за непредсказуемого рикошета.

Тольяттинцы пытались отвечать длинными передачами, стараясь всячески использовать сильные качества Дзюбы. Получалось далеко не всегда, но иногда Акинфееву приходилось напрягаться.

Удивительно, что первый гол в матче ЦСКА забил скорее в стиле «Акрона». Трудолюбивый Кисляк выполнил самонаводящийся кросс на дальнюю штангу, а скоростной Глебов, подключившийся из глубины, замкнул в прыжке ударом головой. Их связка снова сработала: только в кубковой битве с «Динамо» ассистировал Глебов, а забил Кисляк.

После гола Кирилл мог отличиться снова: почти выскочил один на один с Волковым, а затем получил пару передач в ударной позиции. Его партнер по атаке Гуарирапа также чуть не забил — хозяев спасла нога Фернандеса, в которую угодил мяч.

Концовку первой половины встречи красно-синие провели мощнее, будто адаптировавшись к полю, которое было не в лучшем состоянии.

Гуарирапа наконец-то забил, у Акинфеева — голевая

После перерыва команды еще сильнее увязли в самарском газоне. Мяч дробился, медленно катился, а порой резко менял направление, поэтому приходилось тратить больше времени на обработку — скорости из-за этого были очень невысокими.

Тем не менее ЦСКА и «Акрон» к 64-й минуте обменялись результативными атаками. Сначала армейцы сделали 2:0 усилиями Гуарирапы. Форвард забил красивый, в чем-то даже типичный южноамериканский гол: грамотно занял позицию и выиграл борьбу у Эсковаля, а затем точно закинул в дальний угол. Мог ли в этом эпизоде выручить Волков? Вполне вероятно. Визуально возникло ощущение, что ему не хватило совсем немного, чтобы дотянуться рукой. Для Сауля этот гол — дебютный за московский клуб, а Акинфеев записал в свой актив результативную передачу.

Самарцы же сократили отставание в счете благодаря стандарту. После навеса со штрафного в одиночестве у вратарской линии остался недавно вышедший на замену Хубулов — с его кивком Акинфееву не удалось справиться.

Игра неожиданно раскрылась — моменты появились у тех, и у других. Дзюба несколько раз пробил выше ворот, а Гуарирапа чуть не оформил дубль: после его удара мяч угодил в штангу, а затем едва не пересек ленточку ворот (не хватило нескольких сантиметров!).

ЦСКА довел дело до победы, и теперь команда Николича дышит в спину «Динамо», отставая всего на одно очко. Для «Акрона» ничего страшного не произошло — тольяттинцы по-прежнему находится в середине таблицы. А у Дзюбы прервалась голевая серия: теперь уже снова игрок сборной России впервые ушел с поля без гола в 2025 году.

Акрон
1:2
Первый тайм: 0:1
ЦСКА
Футбол, Премьер-лига, Тур 21
16.03.2025, 13:00 (МСК UTC+3)
Самара Арена, 3896 зрителей
Главные тренеры
Заур Тедеев
Марко Николич
Голы
Акрон
Владимир Хубулов
(Максим Кузьмин)
64′
ЦСКА
Кирилл Глебов
(Матвей Кисляк)
36′
Сауль Гуарирапа
(Игорь Акинфеев)
59′
Составы команд
Акрон
1
Сергей Волков
19
Марат Бокоев
90′
21
Роберто Фернандес
22
Йонуц Неделчару
15
Стефан Лончар
24
Артем Дзюба
5
Алекса Джурасович
89′
65
Владимир Москвичев
90+5′
26
Родриго Эшковал
62′
7
Кирилл Данилин
6
Максим Кузьмин
77′
80
Вячеслав Бардыбахин
71
Дмитрий Пестряков
62′
14
Владимир Хубулов
77
Константин Савичев
77′
20
Артур Галоян
ЦСКА
35
Игорь Акинфеев
3
Данил Круговой
4
Виллиан Роша
13
Дуглас Силва Оливейра Келлвен
78
Игорь Дивеев
10
Иван Обляков
25
Кристиян Бистрович
31
Матвей Кисляк
63′
9
Сауль Гуарирапа
17
Кирилл Глебов
66′
11
Тамерлан Мусаев
19
Рифат Жемалетдинов
77′
21
Аббосбек Файзуллаев
Статистика
2
Желтые карточки
1
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
13
Удары (всего)
18
4
Удары в створ
4
0
Штанги, перекладины
0
4
Угловые
4
15
Фолы
9
0
Офсайды
0
Судейская бригада
Главный судья
Михаил Черемных
(Россия, Пермь)
Боковой судья
Андрей Филипкин
(Россия, Екатеринбург)
Боковой судья
Алексей Ермилов
(Россия, Москва)
ВАР
Павел Шадыханов
(Россия, Москва)
Ассистент ВАР
Артур Федоров
(Россия, Петрозаводск)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти