Дзюба не забил впервые в 2025-м, у Акинфеева — ассист на Гуарирапу! ЦСКА смял «Акрон» и приблизился к «Динамо»

Начало матча определенно осталось за хозяевами. «Акрон» прессинговал, старался вжимать гостей в их штрафную и не давал им спокойно выйти со своей половины поля. Дзюба, незадолго до стартового свистка получивший красивую именную футболку с цифрой «234», был активен с первых минут. Он в свойственной для себя манере боролся, скидывал партнерам, находясь спиной к воротам, и всяческим образом создавал давление. После одной из его передач Лончар мог отличиться, но удар, хоть и наносился с близкого расстояния, проблем Акинфееву не доставил. Впрочем, черногорец даже не расстроился — наоборот, продемонстрировал широкую улыбку и вернулся на свою позицию в центр.