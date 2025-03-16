Дзюба не забил впервые в 2025-м, у Акинфеева — ассист на Гуарирапу! ЦСКА смял «Акрон» и приблизился к «Динамо»

Продолжит ли Артем Дзюба свое голевое шествие? Этот вопрос был главным применительно к матчу между «Акроном» и ЦСКА. 36-летний нападающий в прошлом туре стал лучшим бомбардиром в истории российского футбола, забил в Кубке «Спартаку», а затем неожиданно получил вызов в национальную сборную спустя четыре года. Дзюба, находящийся в суперформе, является самым настоящим кошмаром для защитников. А мотивированный Дзюба страшен вдвойне.
ЦСКА же отлично начал весенний отрезок и еще ни разу не проиграл. После ничьей «Динамо» и «Локомотива» армейцы получили шанс максимально приблизиться к топ-5, и не собирались его упускать. Марко Николич, несмотря на важность выезда в Самару, вновь прибегнул к ротации. Стартовый состав получился не самым привычным: Круговой и Келлвен на флангах обороны, Жемалетдинов на вершине ромба и два нападающих — Глебов и Гуарирапа. Файзуллаев и Мусаев остались в запасе, а Пьянич и Койта не попали в заявку из-за повреждений.
Связка Глебова и Кисляка снова в деле
Начало матча определенно осталось за хозяевами. «Акрон» прессинговал, старался вжимать гостей в их штрафную и не давал им спокойно выйти со своей половины поля. Дзюба, незадолго до стартового свистка получивший красивую именную футболку с цифрой «234», был активен с первых минут. Он в свойственной для себя манере боролся, скидывал партнерам, находясь спиной к воротам, и всяческим образом создавал давление. После одной из его передач Лончар мог отличиться, но удар, хоть и наносился с близкого расстояния, проблем Акинфееву не доставил. Впрочем, черногорец даже не расстроился — наоборот, продемонстрировал широкую улыбку и вернулся на свою позицию в центр.
Стартового запала «Акрона» хватило на небольшой отрезок времени, затем ЦСКА смог забрать мяч под контроль. Правда, у гостей возникали проблемы с созданием моментов. За первые 20 минут можно разве что вспомнить удар Жемалетдинова с дальней дистанции, но и там опасность возникла из-за непредсказуемого рикошета.
Тольяттинцы пытались отвечать длинными передачами, стараясь всячески использовать сильные качества Дзюбы. Получалось далеко не всегда, но иногда Акинфееву приходилось напрягаться.
Удивительно, что первый гол в матче ЦСКА забил скорее в стиле «Акрона». Трудолюбивый Кисляк выполнил самонаводящийся кросс на дальнюю штангу, а скоростной Глебов, подключившийся из глубины, замкнул в прыжке ударом головой. Их связка снова сработала: только в кубковой битве с «Динамо» ассистировал Глебов, а забил Кисляк.
После гола Кирилл мог отличиться снова: почти выскочил один на один с Волковым, а затем получил пару передач в ударной позиции. Его партнер по атаке Гуарирапа также чуть не забил — хозяев спасла нога Фернандеса, в которую угодил мяч.
Концовку первой половины встречи красно-синие провели мощнее, будто адаптировавшись к полю, которое было не в лучшем состоянии.
Гуарирапа наконец-то забил, у Акинфеева — голевая
После перерыва команды еще сильнее увязли в самарском газоне. Мяч дробился, медленно катился, а порой резко менял направление, поэтому приходилось тратить больше времени на обработку — скорости из-за этого были очень невысокими.
Тем не менее ЦСКА и «Акрон» к 64-й минуте обменялись результативными атаками. Сначала армейцы сделали 2:0 усилиями Гуарирапы. Форвард забил красивый, в чем-то даже типичный южноамериканский гол: грамотно занял позицию и выиграл борьбу у Эсковаля, а затем точно закинул в дальний угол. Мог ли в этом эпизоде выручить Волков? Вполне вероятно. Визуально возникло ощущение, что ему не хватило совсем немного, чтобы дотянуться рукой. Для Сауля этот гол — дебютный за московский клуб, а Акинфеев записал в свой актив результативную передачу.
Самарцы же сократили отставание в счете благодаря стандарту. После навеса со штрафного в одиночестве у вратарской линии остался недавно вышедший на замену Хубулов — с его кивком Акинфееву не удалось справиться.
Игра неожиданно раскрылась — моменты появились у тех, и у других. Дзюба несколько раз пробил выше ворот, а Гуарирапа чуть не оформил дубль: после его удара мяч угодил в штангу, а затем едва не пересек ленточку ворот (не хватило нескольких сантиметров!).
ЦСКА довел дело до победы, и теперь команда Николича дышит в спину «Динамо», отставая всего на одно очко. Для «Акрона» ничего страшного не произошло — тольяттинцы по-прежнему находится в середине таблицы. А у Дзюбы прервалась голевая серия: теперь уже снова игрок сборной России впервые ушел с поля без гола в 2025 году.