«Ростов» — «Краснодар»: стартовые составы команд на матч 21-го тура РПЛ

«Ростов» занимает седьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 30 очков за 20 матчей. «Краснодар» заработал 43 очка после 20 игр и располагается на первой строчке. На втором месте находится «Зенит», который также набрал 43 очка.