«“Пари НН” не заслуживал такого результата». Гончаренко высказался о поражении от «Рубина»

«К сожалению, мы много пропускаем со стандартов. Думаю, что мы не заслуживали такого результата. Потому что и в первой половине, и в концовке второй половины, может быть, за исключением 15 минут второго тайма, мы были лучше. Игра была под нашим контролем. Нам нужно продолжать верить, потому что у нас достаточно сил и качеств, чтобы дальше хорошо играть. Не понравилось, что не смогли забить. Были предпосылки, где‑то неудачная обработка, где‑то вратарь удачно сыграл, где‑то плохое расположение, чтобы завершать», — сказал Гончаренко в эфире «Матч ТВ».