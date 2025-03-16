«Спартак» — «Зенит»: стартовые составы команд на матч 21-го тура РПЛ

«Спартак» занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 40 очков за 20 матчей. «Зенит» заработал 43 очка после 20 игр и располагается на второй строчке. На первом месте находится «Краснодар», у которого 43 очка за 20 игр.