«Спартак» — «Зенит»: стартовые составы команд на матч 21-го тура РПЛ

Игра пройдёт на стадионе «Лукойл Арена» в Москве. В качестве главного арбитра встречи выступит Сергей Иванов (Ростов-на-Дону). Стартовый свисток арбитра прозвучит в 19:45 мск.
Стартовые составы играющих команд:
«Спартак»: Максименко, Рябчук, Бабич, Литвинов, Умяров, Денисов, Мартинс, Бонгонда, Барко, Маркиньос, Угальде.
«Зенит»: Латышонок, Дуглас Сантос, Эракович, Нино, Барриос, Зделар, Мантуан, Луис Энрике, Глушенков, Кассьерра, Лусиано.
«Спартак» занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 40 очков за 20 матчей. «Зенит» заработал 43 очка после 20 игр и располагается на второй строчке. На первом месте находится «Краснодар», у которого 43 очка за 20 игр.