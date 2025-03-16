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«Спартак» — «Зенит»: стартовые составы команд на матч 21-го тура РПЛ

Сегодня, 16 марта, состоится матч 21-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025, в котором встретятся московский «Спартак» и санкт-петербургский «Зенит».

Источник: ФК "Зенит"

Игра пройдёт на стадионе «Лукойл Арена» в Москве. В качестве главного арбитра встречи выступит Сергей Иванов (Ростов-на-Дону). Стартовый свисток арбитра прозвучит в 19:45 мск.

Стартовые составы играющих команд:

«Спартак»: Максименко, Рябчук, Бабич, Литвинов, Умяров, Денисов, Мартинс, Бонгонда, Барко, Маркиньос, Угальде.

«Зенит»: Латышонок, Дуглас Сантос, Эракович, Нино, Барриос, Зделар, Мантуан, Луис Энрике, Глушенков, Кассьерра, Лусиано.

«Спартак» занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 40 очков за 20 матчей. «Зенит» заработал 43 очка после 20 игр и располагается на второй строчке. На первом месте находится «Краснодар», у которого 43 очка за 20 игр.