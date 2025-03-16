Черчесов: на хоккей сходил, «Спартак» победил. Дай бог, победит и в футболе

«На хоккей сходил, “Спартак” победил. Дай бог, “Спартак” победит и в футболе», — передает слова Черчесова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.
«Спартак» примет на своём поле санкт-петербургский «Зенит» в заключительном матче 21-го тура чемпионата России. В активе красно-белых 40 очков после 20 матчей, у «Зенита» — 43 очка.
В Москве на стадионе «Мегаспорт» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором встречались местный «Спартак» и череповецкая «Северсталь». Игра завершилась победой москвичей со счётом 4:2.