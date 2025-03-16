«Краснодару» везёт по-чемпионски! В мясорубке с «Ростовом» зарешал шикарный удар Мозеса

В концовке эмоции накалились. Обе команды гневно реагировали на судейские решения. «Ростов» требовал пенальти за толчок Оласы в спину Комличенко. Кордоба долго возмущался, получив по лицу от Мелёхина, а затем и жёлтую карточку за требование дать «горчичник» сопернику. Джон настолько завёлся, что убежал от троих с центра поля, тем не менее выход один на один не реализовал. Очень увлекательным был финиш этого матча! На камбэк у «Ростова» просто не хватило сил — хозяева потерпели незаслуженное поражение.