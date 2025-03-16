Глава РПЛ Алаев остался недоволен судейством арбитра Иванова в матче «Спартак» — «Зенит»

«Я бы даже сказал не о матче, а об атмосфере на стадионе. Давно мы ждали именно на “Спартаке” такого аншлага. Хотел бы поздравить руководство клуба и болельщиков. Настоящий футбольный матч! Футболисты отдали всё на поле. Спартаку больше повезло. В конце показалось, что офсайд, но разберут. По последнему моменту и по одной жёлтой вопросы к Иванову есть. Кажется, что потерял контроль над игрой, но хорошо, что доиграли. Вопросы есть, но судьи разберутся», — передаёт слова Алаева корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.