Сергей Семак прокомментировал поражение «Зенита» от «Спартака»

«Напряжённая игра, “Спартаку” чуть повезло с реализацией моментов. Не лучшая наша игра в плане качества. Не хватило свежести, медленно контролировали мяч. Нужно было быстрее думать и играть. Пропущенным голам способствовали наши ошибки. Обидно проигрывать матч, но ничего не сделаешь», — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.