Сергей Семак прокомментировал судейство в матче «Спартак» — «Зенит»

«Пенальти в первом тайме, как мне кажется, не было. Судья мог удалить Рябчука, по мне, это вторая жёлтая. Что касается офсайда, то тяжело сказать. Из того, что видел я, единственный повтор — похоже, что коленка Мартинса была ближе к воротам», — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.