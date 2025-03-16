Тренер «Зенита» Семак: выход Соболева? Есть правило бывших, ждали забитых мячей

«Выход Соболева — это просто. Есть правило бывших. Ждали обострения, забитых мячей. Не получилось.



У нас было два сложных выезда. Медленно двигали мяч. Много ошиблись сегодня. Мы говорили, что этого делать нельзя», — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.